Vivió el episodio más escandaloso del US Open y ahora le respondió al tenista que desprestigió al dobles: “Igual de difícil”

El tenis siempre tuvo sus “bad boys”, esos jugadores polémicos que se salían de las tradiciones y la caballerosidad de este deporte, quienes no tenían problemas en rivalizar con sus compañeros de circuito, declarar de manera rimbombante o tener discusiones con los jueces. Probablemente uno de los más emblemáticos haya sido John McEnroe, también se recuerda el difícil carácter de Lleyton Hewitt y más acá en el tiempo están los casos de Nick Kyrgios y Alexander Bublik, que en las últimas horas desprestigió la modalidad de dobles. Pero también, siempre estuvieron quienes no se callaron y les respondieron, como es Taylor Twonsend, la número 1 del mundo en dobles femenino, que viene de derrotar -junto a Katerina Siniakova- a Venus Williams y Leylah Fernandez en el US Open.

El pasado martes, Townsend y Siniakova derrotaron a Venus y Leylah Fernández en sets corridos y avanzaron a las semifinales. Una vez que terminó el partido, Taylor Townsend se refirió a la polémica frase de Bublik y afirmó: “El dobles no es un juego menor ni es otro deporte, es igual de difícil y, además, se necesitan habilidades diferentes. Requiere la misma disciplina, enfoque, intención e intensidad, pero también otras herramientas”.

Además, agregó: “Kat (Siniakova) somos siempre muy vocales con este tema, tratamos de cambiar la narrativa en torno a lo que la gente siente y piensa sobre el dobles. Muchos intentan hacerte ver que, si juegas el circuito de dobles, es porque no puedes ser una buena jugadora en singles. Hay que cambiar esa mentalidad, no hay por qué elegir una disciplina u otra, puedes estar en las dos”.

Katerina Siniakovay Taylor Townsend. (Foto: Getty).

¿Qué había dicho Bublik?

El kazajo, que fue derrotado sin atenuantes por Jannik Sinner en los octavos de final del US Open había declarado: “Me gusta jugar dobles como práctica, para ensayar devoluciones o compartir con alguien que me cae bien. Es divertido, pero a veces te aburre, porque en cierto modo no es tenis real. Es para quienes no pueden jugar singles: juegan dobles y después se pasan al pádel o al pickleball”.

“Supongo que en el pasado se jugaba dobles por dinero, al comienzo de la carrera. Ahora, cuando ya no necesitas arriesgar tu cuerpo por, no sé, 50.000 dólares que te da llegar a una tercera o cuarta ronda de un Slam de dobles, creo que eso es lo que marca la diferencia”, concluyó Bublik, quien en 2021 fue finalista de Roland Garros en dobles.

Townsend, protagonista del hecho más polémico del US Open

En lo que respecta a individuales, el US Open 2025 supondrá un antes y un después en la carrera de Taylor Townsend. La estadounidense alcanzó la cuarta ronda, donde cayó ante Barbora Krejcikova, pero en la segunda ronda no la pasó nada bien ante Jelena Ostapenko, quien luego de perder la cruzó en el saludo en la red y la trató de irrespetuosa.

Ostapenko explicó por qué lo hizo: “Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de los jugadores siguen y fue la primera vez que esto me pasó en el circuito. Si ella juega en su país no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera. Al comienzo del partido, todos los jugadores deben comenzar a calentar en la línea de base. La oponente salió e inmediatamente comenzó el calentamiento en la red, lo cual es muy irrespetuoso y va contra las reglas de un partido de tenis”.

Fuerte reproche de Ostapenko a Townsend. (Foto: Getty).

Townsend respondió: “Decir que no tengo educación ni clase social, no me lo tomo como algo personal, porque sé que está muy lejos de la verdad y de cualquier cosa. Si permito que lo que digan los demás me afecte de esa manera, ganan. Así que, al final, no. Me defendí y en ese momento tuve presente cómo quería presentarme y cómo quería mostrarme, y si mi hijo viera esta interacción, ¿cómo la vería? Creo que estaría orgulloso de cómo manejé la situación. Soy muy fuerte”.

“Estoy muy orgullosa como mujer negra de estar aquí representándome a mí misma y a nuestra cultura. Me aseguro de hacer todo lo posible para ser la mejor representación posible cada vez que entro en la cancha, e incluso fuera de ella. Así que no puedo hablar de cómo se sintió ella al respecto. Eso es algo que tendrán que preguntarle”, agregó Townsend.