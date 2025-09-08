Guardiola sorprende: este jugador es su favorito en Manchester City, dejando atrás a Haaland y Agüero

La historia de Pep Guardiola en el Manchester City se encuentra marcada por diferentes figuras que cambiaron para siempre la historia de un club que en este momento busca recuperar su mejor estado de forma por la Premier League de Inglaterra. Consultado a lo largo de las últimas horas por quiénes han sido sus mejores baluartes desde el año 2016 en Reino Unido, el catalán sorprendió en su elección y no señaló a figuras de peso como Sergio Agüero, Rodri o Erling Haaland. Fue vital en muchos de sus éxitos.

“Ilkay Gundogan, fue de gran valor para nosotros. Me quedo con él”. Definición de Pep Guardiola alrededor del centrocampista fichado por Manchester City justamente en el verano del 2016 donde el catalán llegó a la ciudad. Hablamos de un volante más que completo y que durante 8 temporadas sumó un total de 358 partidos oficiales con el club. A estos se les suman por supuesto 65 goles oficiales y 41 asistencias que encajaron de lleno con el estilo del ex Barcelona o Bayern Múnich.

Hablar de Gundogan supone comentar la figura de un ganador nato de la era dorada del Manchester City. Sus 14 títulos con el equipo del norte de Inglaterra le dejan como uno de los jugadores con mayor palmarés desde que se tienen registros de Guardiola en la élite. Llegó a ganar con el club un total de 5 ediciones de la Premier League y una final de la Champions League ante Inter de Milán en la ciudad de Estambul que por el 2023 cerró el círculo alrededor del proyecto.

Guardiola le elige también por su aporte futbolístico y las revoluciones tácticas llevadas por parte del catalán. Gundogan pasó de su mano de ser un volante de primera línea a incluso ejercer de falso 9 en diferentes jornadas que han marcado la historia reciente de Manchester City. Los goles frente a Manchester United llegando desde segunda línea o aquellos tantos frente al Aston Villa para ganar la Premier League en la última jornada ejemplifican al 100% la importancia de un futbolista que en este momento se encuentra ya por Galatasaray de Turquía.

Recordemos que incluso el alemán tuvo la posibilidad de irse a Barcelona durante 12 meses antes de volver a Manchester City. Por la ciudad condal ni mucho menos tuvo el desempeño deseado y volvería al Reino Unido para vivir el final de una era en Manchester City que se saldó con la peor campaña de Guardiola por las islas. A sus 34 años y lejos ya de las grandes competiciones europeas, Pep le elige como el mejor activo de sus casi 10 años en el Etihad Stadium.

El ex Manchester City que señala a Guardiola

Pocos veranos tuvieron tanta limpia de jugadores como este en Manchester City. Diferentes nombres que fueron vitales para vencer al Inter de Milán en 2023 abandonaronel.es una campaña para el olvido. Manuel Akanji, nuevo futbolista justamente de los italianos, dejó diferentes reflexiones de peso alrededor de las formas en las cuales su ex entrenador le comunicó que no continuaría en la entidad.

“El entrenador nos dejó claro a los seis centrales que dos jugarían y dos estarían en el banquillo. Y que sería difícil para el resto poder contar con minutos. No me agradó oír eso, porque siempre espero estar en el campo…Tendrás que preguntárselo a él. Aún me resulta difícil aceptar que, de repente, ya no formo parte de la familia del City, aunque, de alguna manera, todavía siento que lo soy. Mi familia y yo nos hemos sentido muy a gusto en Mánchester y sin duda echaremos de menos la vida allí”, palabras del histórico central suizo que ganan fuerza por estas horas.

