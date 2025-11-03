Revés para Mastantuono: Xabi Alonso recupera un titular pensando en Liverpool

Franco Mastantuono se prepara al igual que el resto de sus compañeros para visitar al Liverpool por la Champions League. Real Madrid iniciará más pronto que tarde una seguidilla de partidos lejos del estadio Santiago Bernabéu que no le harán volver a jugar de local hasta dentro de cuatro semanas. El argentino apuntaba a titular en Inglaterra después de lo ocurrido frente al Valencia, pero giros de 180° pueden suponer un revés pensando en su presencia por Anfield. Xabi Alonso respira.

Todo pasa por entender cómo Arda Guler, quién saldría reemplazado frente a Valencia en el entretiempo producto de una torcedura en el tobillo, finalmente podrá ser parte de la convocatoria para visitar a los ingleses por la cuarta jornada de la Champions League. Minutos después del compromiso frente a los Ché, se llegó a especular con un esguince que por lo menos por un periodo de dos semanas podía sacar al otomano de los planes de Xabi Alonso. Mastantuono, perjudicado.

El argentino empezó la temporada con un titular absolutamente indiscutible. Todo esto gracias a la confianza que su entrenador le ha dado desde primer momento. Pero también por las diferentes bajas en la plantilla que poco a poco se han venido recuperando. A día de hoy Guler es inamovible, Jude Bellingham va en ascenso y la delantera, para Vinicius y Kylian Mbappé, no se toca. Que Franco haya recibido únicamente 6 minutos en los encuentros frente a Juventus y Barcelona de las semanas pasadas, ejemplifica al 100% el nuevo rol que tiene. Xabi Alonso piensa solo en el colectivo.

“Han salido bien las cosas. En la segunda parte hemos podido gestionar bien porque sabíamos el partido que tenemos el martes. Había que ser inteligentes porque había jugadores con muchos minutos cargados y han salido muchas cosas bien. No queremos relajarnos y queremos afrontar cada partido con la preparación mental necesaria. Hoy lo hemos hecho. Ahora toca el martes en Champions y el domingo en Vallecas. A partir de mañana Liverpool y Liverpool”, palabras del entrenador del Real Madrid después de la goleada frente a valieron del argentino fue titular durante los 92 minutos.

Se espera que Guler viaje a Liverpool y sea ttiular por la Champions: GETTY

Hablamos seguramente de su encuentro más pobre con la camiseta del Real Madrid hasta la fecha. Mastantuono no terminó de marcar diferencias en un equipo que jugó su mejor compromiso en lo que vamos de temporada y donde únicamente el sector derecho del Real Madrid genera discusión en cuanto al 11 titular se refiere. Franco, salvo giro de 180°, será suplente por la ciudad de Liverpool y veremos qué rol puede tener frente a Rayo Vallecano el domingo antes de la llegada de una nueva Fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

Posibles alineaciones de Liverpool vs. Real Madrid

Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson o Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo. Se espera que este sea el 11 titular del Liverpool para recibir al Real Madrid y luego de cortar rentas túmbele una racha de hasta cuatro derrotas consecutivas en todos los frentes. Arne Slot necesita como ninguna victoria de peso.

Sin Franco Mastantuono como titular, la formación inicial del Real Madrid no debería distar de algo muy distinto a: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelién Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Guler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

En síntesis

Arda Güler , quien se temía una lesión en el tobillo, podrá ser parte de la convocatoria contra el Liverpool por Champions League .

, quien se temía una lesión en el tobillo, podrá ser parte de la convocatoria contra el por . La recuperación de Güler y el ascenso de Bellingham perjudican a Franco Mastantuono , quien solo sumó 6 minutos en dos partidos grandes.

y el ascenso de perjudican a , quien solo sumó en dos partidos grandes. La posible alineación del Real Madrid para enfrentar al Liverpool no incluye a Franco Mastantuono como titular, pero sí a Arda Güler.

Publicidad

Publicidad

ver también Mbappé le iguala otro récord a Cristiano Ronaldo en Real Madrid