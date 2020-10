Enner Valencia reveló la razón por la que salió de Tigres UANL

Luego de una larga novela, Enner Valencia abandonó Tigres UANL para fichar por el Fenerbahçe Spor Kulübü de la liga de Turquía en condición de libre en este último mercado de pases. A sus 30 años, el delantero ecuatoriano decidió afrontar su tercera experiencia en el futbol europeo (West Ham y Everton) con la intención de seguir siendo tenido en cuenta para su Selección Nacional.

¿Por qué lo dejó ir el club regiomontano? Las razones eran varias: para darle lugar a Nicolás López (por quien pagaron una millonada) y Leo Fernández, las nuevas caras de este equipo de Ricardo Ferretti; mientras que a su vez ya había perdido la confianza de la afición y el DT tras acumular muchos partidos sin buenas actuaciones en el último ciclo.

Enner Valencia defendiendo la playera del Fenerbahce (Getty Images).

¿Por qué el jugador vio con buenos ojos irse? Esto lo respondió Enner Valencia en un video publicado en su cuenta de Instagram, en donde se volvió a despedir de Tigres UANL. Tras jugar 6 torneos con la playera de los Felinos y conquistar 2 títulos de Liga MX, el sudamericano confesó que tenía ganas de revancha en el Viejo Continente.

"Tomamos la decisión de venir a Turquía, por tomarme una revancha de venir a Europa. He sido un jugador muy profesional, ganando títulos en los equipos que he estado, esperemos que Fenerbahce no sea la excepción", admitió el atacante, despejando cualquier tipo de duda sobre su salida.

Más adelante, sobre su ciclo en Monterrey, apuntó: "Mi paso por Tigres fue muy bueno. Llegué a un grupo que ya tenía mucho tiempo, me pude adaptar muy rápido y pude ganar algunos campeonatos con el club, lo disfruté mucho".

