¿Juega Gonzalo Plata? Las probables formaciones de Flamengo vs Racing por la semifinal de la Copa Libertadores

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se juega la primera semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing. Ambos equipos partes como grandes candidatos a llevarse este torneo y tanto Filipe Luis como Gustavo Costas tendrían claros sus alineaciones para jugar.

Las posibles alineaciones de Flamengo y Racing para la Copa Libertadores

Así saldrían ambos equipos a jugar en la Copa Libertadores:

Posible XI de Flamengo: Rossi, Royal, Ortiz, Pereira, Sandro, Jorginho, Pulgar, Araujo, De Arrascaeta, Lino y Pedro

Posible XI de Racing: Cambeses, Martirena, Quiros, Basso, Di Cesare, Zuculini, Sánchez, Degregorio, Vietto, Martínez y Conechny.

En Flamengo está la gran duda de Gonzalo Plata, que tanto dio de que hablar en esta Copa Libertadores. El jugador ecuatoriano está pasando un momento físico complicado, que le ha impedido jugar los 90 minutos en los últimos encuentros del ‘Fla’.

Plata es la gran duda de Flamengo.

La semifinal primero se juega en Brasil porque Flamengo fue segundo de su grupo en la Copa Libertadores, mientras que Racing terminó siendo primero en su zona y por eso ha cerrado todas las llaves como local. El argentino eliminó a Vélez en cuartos, y Flamengo sacó a Estudiantes.

¿A qué hora es la semifinal y qué canal pasa el partido?

La semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing comenzará desde las 19H30 (Ecuador). Asimismo, el encuentro se podrá ver EN VIVO por la señal de ESPN y los diferentes planes de Disney+.