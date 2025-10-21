Guayaquil City es el nuevo equipo con el que se relaciona a Damián Díaz. El ‘Kitu’ volvería a jugar en Ecuador para 2026, pero aún no encuentra un club en el cual seguir su carrera. Aunque se lo vinculaba fuertemente con el equipo de la ciudad, ahora descartan esta posibilidad.

Fue el mismo entrenador de Guayaquil City, el histórico Pool Gavilánez, el que descartó la llegada de Damián Díaz o que exista un acuerdo entre el club y el jugador. El DT fue muy contundente en sus redes sociales, revelando que no hay nada.

“Ni el City ni Damián Díaz saben de ese “acuerdo”. Pero gracias por mantenerme informado”, comentó el DT de manera irónica en su cuenta oficial de X. Por lo cual, de momento, se descarta la llegada del ‘Kitu’ al equipo que ya ascendió a la LigaPro 2026.

El ‘Kitu’ Díaz no tiene equipo desde mitad de la temporada. El jugador argentino, naturalizado ecuatoriano, regresó a Ecuador tras terminar su contrato con Banfield. Ahora mismo, está dedicado a su vida “empresarial” dirigiendo a su equipo en ascenso nacional.

Pool descartó la llegada de Damián Díaz al City. (Captura de pantalla)

El ‘Kitu’ está buscando un equipo con el cual poder terminar su carrera. Ya que en mayo de 2026, cumplirá 40 años. En 2024 se fue muy mal de Barcelona SC, cuando era el líder, una mala relación con la directiva lo obligó a marcharse a jugar en Argentina.

Los números de Damián Díaz en Banfield

En su último equipo, Banfield, Damián Díaz jugó apenas 8 partidos desde mitad de 2024 a mitad de 2025. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Asimismo, el jugador apenas estuvo en cancha 450′ minutos. El ‘Kitu’ cumplirá 40 años en la siguiente temporada, por lo cual, también se encamina a su última temporada.

El City puede ir a Copa Libertadores

Por otro lado, Guayaquil City también puede meterse a la próxima edición de la Copa Libertadores. El club está “vivo” en Copa Ecuador, en cuartos de final, y necesita ganar este campeonato para llegar al torneo continental. Ahora enfrentará a Emelec.

