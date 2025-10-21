Es tendencia:
“Tiene que irse”: Piero Hincapié no jugó en la goleada de Arsenal y los hinchas le exigen cambiarse de equipo

Piero Hincapié no jugó ni un solo minuto en Arsenal y los hinchas ya le piden ponerse la camiseta de este equipo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los hinchas explotan y piden a Hincapié irse a otro equipo
© GettyImages/ Edit BVLos hinchas explotan y piden a Hincapié irse a otro equipo

Este martes 21 de octubre de 2025 Arsenal volvió a golear en Champions League y esta vez fue ante el Atlético de Madrid. El equipo ‘Gunner’ se impuso 4 a 0 contra los españoles, pero para Ecuador la mala noticia llegó con Piero Hincapié, que nuevamente se quedó sin minutos.

El central ecuatoriano regresó a la convocatoria de Arsenal, tras una importante lesión de ingle. Sin embargo, el jugador ecuatoriano con un resultado a favor de 4 a 0, se quedó en el banco de suplentes. Arteta puso a Mosquera y White antes que al tricolor.

Esto generó un gran enojo en los aficionados que inmediatamente en redes sociales le pidieron que se vaya a Chelsea: “Llévense a Piero Hincapie del Arsenal no puede estar ahí más. Piero debió haber ido a Chelsea o quedarse en Alemania”. “Lo peor que pudo hacer Piero Hincapié es fichar por el Arsenal, equipo que tiene una defensa consolidada y que en la cual no parece que vaya a tener espacio por el momento, mala noticia para Ecuador de cara al mundial”.

Lo de Piero Hincapie es insostenible, este mercado de invierno debe de pedir su préstamo a otro equipo si no va a jugar están desperdicio a unos de los mejores del mundo en su puesto”, fueron algunos de los comentarios tras este lamentable presente del ecuatoriano.

Hincapié solo ha jugado 6 minutos en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Hincapié solo ha jugado 6 minutos en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Otro equipo al que también los hinchas pidieron que Piero se vaya es el FC Barcelona: “Piero Hincapié no está jugando (y a este ritmo lo hará poco) y el Barca necesita un nombre por izquierda. Una cesión me cuadra, y no es ninguna broma.”, fue el comentario de un aficionado.

¿Cuándo volverá a jugar Arsenal?

Arsenal volverá a jugar este fin de semana por la Premier League cuando reciba en su cancha a Crystal Palace, en este partido, a priori, tampoco se ve a Piero Hincapié sumando minutos como titular. Podría comenzar como suplente y venir desde el banco de suplentes.

El contrato de Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato por 1 temporada con obligación de compra al final de la misma. Es casi imposible que el mismo se interrumpa antes y el ecuatoriano tendrá que seguir trabajando para tratar de ganarse un lugar en la consideración de Arteta.

Los comentarios de los hinchas en X

Pedir la salida de Hincapié se volvió tendencia en X:

Hincapié fue tendencia en X. (Capturas de pantalla)

Hincapié fue tendencia en X. (Capturas de pantalla)

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
