El próximo jueves 23 de octubre de 2025 Liga de Quito comienza su nuevo camino a la final de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano se medirá a Palmeiras en la semifinal. Ahora los hinchas se ilusionaron con este mensaje de CONMEBOL.

En sus redes sociales, la CONMEBOL ya está “calentando” las semifinales de la Copa Libertadores. La organización compartió un video de la placa de campeón de este 2025 con los 4 equipos que disputan las semifinales. Todos los hinchan arrancaron a compartir la imagen con el escudo y nombre de Liga de Quito.

LDU es el único equipo no brasileño ni argentino en esta instancia de Copa Libertadores, y en el camino viene eliminando a dos favoritos como Botafogo y Sao Paulo. De ahí que, las expectativas sean fuertes para una posible clasificación de Liga.

Palmeiras también llega a este encuentro como el gran favorito del torneo, ya que ha ganado 9 partidos en esta edición y solo empató 1. Por lo cual, los brasileños tienen todos los “boletos” para llegar a pelear por una nueva Copa en la final y son favoritos ante los ecuatorianos.

Liga de Quito también llega a este partido de Copa Libertadores en el mejor momento de su temporada. El equipo de la capital de Ecuador goleó recientemente a Barcelona SC en su partido de LigaPro con un marcador de 3 a 0 y llega con la confianza al tope.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.