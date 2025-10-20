Piero Hincapié se lesionó hace varias semanas y eso le ha impedido jugar con Arsenal en la Premier League y en la Champions League, cuando se esperaba que regrese con Fulham, no estuvo. Ahora Mikel Arteta reveló en rueda de prensa qué pasa con el ecuatoriano en la previa del partido contra Atlético de Madrid.

A Arteta le preguntaron si Piero Hincapié ya está listo para regresar a las canchas y esta fue la respuesta del entrenador español: “Estará disponible. Creo que el partido contra el Fulham llegó un poco pronto para él, así que tuvo otras dos sesiones muy buenas y ahora está listo para jugar“, comentó el DT.

El pasado fin de semana en un encuentro clave por la Premier League, Hincapié se perdió el partido ante Fulham y se generaron todo tipo de especulaciones. Sin embargo, la realidad es que Arteta no quería exponer a su central a una nueva molestia tras la lesión de ingle.

Contra Atlético de Madrid, es un partido clave para Arsenal, ya que una victoria podría alejarlo de un rival directo y consolidarlo entre los mejores 8 de la Champions League. De ahí que, no se espera que Hincapié sea titular para este encuentro.

ver también Damián Díaz regresaría a la LigaPro y sería rival de Barcelona SC

Hincapié ya entrenó con Arsenal. (Foto. GettyImages)

Con este regreso confirmado por Arteta, se espera que Piero Hincapié vuelva a ser importante para el Arsenal y empiece a sumar muchos minutos en Champions League y también Premier League. El número 5 ‘Gunner’ ya también hizo una pequeña “pretemporada”.

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona SC ya tendría su primer fichaje para la siguiente temporada

¿A qué hora juegan Arsenal vs Atlético de Madrid y por dónde se puede ver?

El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid en Inglaterra comenzará desde las 14H00 de Ecuador. El partido se podrá ver por ESPN 5 y tambiémn el plan premium de Disney+.

Hincapié solo ha jugado en la Champions League

De momento, Piero Hincapié solo ha jugado con Arsenal un total de 6 minutos en la cancha con la camiseta de Arsenal. El central ecuatoriano debutó ante Athletic Club en la primera jornada de la Champions League y lo hizo como lateral por la izquierda.

Encuesta¿Hincapié jugará con Arsenal en Champions League? ¿Hincapié jugará con Arsenal en Champions League? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad