Este jueves 21 de agosto de 2025 se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores, Liga de Quito contra Botafogo. La ida quedó 1 a 0 a favor de los brasileños y ahora la Inteligencia Artificial fue muy puntual para predecir al clasificado.

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini por cómo será el partido entre Liga de Quito y Botafogo y qué equipo clasificará. Se pronostica un partido largo, incluso con una definición por penales para definir al equipo que enfrente a Sao Paulo.

La IA predice que Liga gana el partido, pero no se clasifica

Según Gemini, así se desarrollará el partido entre Liga de Quito y Botafogo:

“Considerando la necesidad de LDU de atacar desde el inicio para remontar el marcador, y la capacidad de Botafogo para ser peligroso en el contragolpe, es muy probable que ambos equipos anoten. La altitud y la presión del público jugarán a favor de Liga, que saldrá a buscar la victoria. Sin embargo, Botafogo tiene la calidad para capitalizar los espacios que deje el equipo local.

A pesar de que las probabilidades están ajustadas, el pronóstico más probable es una victoria de Liga de Quito. El marcador podría ser un ajustado 2-1 a favor de LDU, lo que llevaría el partido a la definición por penales”, predice la IA.

ver también Lo ponen como el goleador del futuro de Ecuador y ahora Juan Riquelme aparece en este equipo

La IA pronostica los penales entre Liga de Quito y Botafogo

Gemini también revela cómo quedarán los penales entre Liga de Quito y Botafogo:

“Si bien la tanda de penales es una lotería, basándome en los factores analizados, y el hecho de que Botafogo tiene a los jugadores con más experiencia, el equipo brasileño tiene una ligera ventaja.

Publicidad

Publicidad

Mi pronóstico es que Botafogo ganará la tanda de penales por 4-3, y clasificaría a los cuartos de final de la Copa Libertadores“, confirma la Inteligencia Artificial.

ver también Tras los incidentes con los hinchas: La durísima sanción de LigaPro a Barcelona SC

¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Liga de Quito y Botafogo por la Copa Libertadores?

El partido entre Liga de Quito y Botafogo se jugará desde las 17H00 (Ecuador). El partido también se podrá ver por las diferentes plataformas que tengan disponible a ESPN y los distintos planes de Disney+.

Encuesta¿Para ti qué equipo clasifica? ¿Para ti qué equipo clasifica? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad