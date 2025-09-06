Liga de Quito recibe una inesperada “ayuda” de Conmebol para enfrentar a Sao Paulo

Liga de Quito recibió una gran noticia de la Conmebol para enfrentar a Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aunque se esperaba que Richard Mina sea sancionado, casi todos los hinchas creían que se perdería los dos partidos y ahora se notificó lo contrario.

Conmebol reveló que Richard Mina solo fue sancionado por un partido, es decir, se perderá el partido de ida ante Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Para jugar la vuelta en Brasil, el central ecuatoriano ya estaría disponible para jugar.

Contar con Richard Mina en defensa no deja de ser una gran noticia para Liga de Quito, ya que en Brasil se espera un partido donde se tengan que defender en varios momentos del partido. Aunque todo depende de la decisión que tome Tiago Nunes.

Mina se ha ganado el rechazo de la hinchada, ya que el central fue expulsado de la peor manera por una entrada insólita ante Botafogo. Sin embargo, lleva ya varios partidos en los últimos meses donde ha sido expulsado y esto ya hartó a los aficionados.

Para jugar en Quito, la dupla central que pondría Nunes ante Sao Paulo sería la de Ricardo Adé con Gian Franco Allala, que ya se recuperó de su afección pulmonar y sería titular en el partido más importante de Liga de Quito en toda la temporada.

¿Cuándo jugará Liga de Quito contra Sao Paulo?

La ida entre Liga de Quito y Sao Paulo se jugará el próximo jueves 18 de septiembre de 2025. El resultado de la ida podría condicionar directamente todo lo que pase en el partido de vuelta a jugarse en Brasil el próximo 25 de septiembre.

Liga de Quito ya eliminó a Sao Paulo

En la Copa Sudamericana 2023, Liga de Quito eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final del torneo. En ese momento, LDU ganó 2 a 1 como local y terminó pasando en penales en Brasil. Después se coronó campeón de aquel torneo en la final contra Fortaleza.

