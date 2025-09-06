Moisés Caicedo fue la gran baja de la Selección de Ecuador para enfrentar a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Ahora el volante ya está recuperado y jugaría como titular contra Argentina. Sebastián Beccacece pondría estos cambios en el once ante Argentina.

Para enfrentarse a Argentina por las Eliminatorias, Beccacece pondría este once en la Selección de Ecuador: Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Kendry Páez y Enner Valencia.

No solo se da el regreso de Moisés Caicedo, sino que también vuelve al once titular Alan Franco, que no pudo estar ante Paraguay por sanción. Su regreso potenciaría el medio campo y liberaría a jugadores como Moisés Caicedo y Vite para la creación.

Asimismo otra duda pasa por cuál jugador acompañará a Enner Valencia en ataque, ya que Kendry Páez le ganaría el puesto a Gonzalo Plata, que sigue sin estar al 100% desde su físico. El jugador de Flamengo sería una variante importante para el ataque.

Moisés Caicedo volvería al once titular con Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador necesita una victoria para no terminar en una insólita posición en la tabla de la Eliminatoria, después de ser segundo durante casi toda la Eliminatoria. Ahora, tras el nuevo empate contra Paraguay, ‘La Tri’ se ubica en la cuarta posición con 26 puntos.

¿Cuándo juega Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

El partido de Ecuador contra Argentina se jugará el próximo martes, 9 de septiembre de 2025. Este encuentro comenzará desde las 18H00 (Ecuador) en el Estadio Monumental.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias: