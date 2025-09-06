Sebastián Beccacece atraviesa días muy difíciles en la Selección de Ecuador, donde jo deja de ser cuestionado por hinchas y ahora hasta el presidente de Emelec lo señaló fuertemente. El principal motivo sigue siendo la ausencia de Pedro Ortiz y la convocatoria de otros jugadores.

En su cuenta oficial de X, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, arremetió con todo contra Beccacece por la no convocatoria de Pedro Ortiz y le dijo a todo el país que el entrenador prefiere a otros jugadores que ni juegan o que son sus apadrinados.

“La grosería más grande que sufre en el país y toda la afición ecuatoriana, es la no convocatoria del mejor arquero del Ecuador Pedro Ortiz, con amplia trayectoria y brillantes intervenciones, mejores que muchos de los apadrinados que incluso sin jugar son convocados en la selección del Ecuador por obra y gracia del espíritu Beccacece. Emelec no puede menos que protestar por esta injusticia y omisión”, escribió el presidente.

Este mensaje del directivo generó un gran número de reacciones en redes sociales, donde varios aficionados salieron a respaldar su versión y a nuevamente atacar a Beccacece. El DT decidió llevar a 4 arqueros en esta Eliminatoria y no a Pedro Ortiz.

ver también ¿Vuelve Moisés Caicedo? El once de la Selección de Ecuador con sorpresas para enfrentar a Argentina

El mensaje del presidente de Emelec por la ausencia de Pedro Ortiz. (Foto: Captura de pantalla)

En esta temporada, como en las dos anteriores, Pedro Ortiz viene siendo el arquero más regular de toda la LigaPro, sin embargo, nunca más volvió a ser llamado a la Selección de Ecuador. Incluso llamaron a su suplente, Gilmar Napa, antes que él.

Publicidad

Publicidad

ver también Última hora: Confirman el DT de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 ¿Se va Beccacece?

Los números de Pedro Ortiz en esta temporada

En lo que va de temporada, Pedro Ortiz lo ha jugado todo con Emelec, y el arquero ecuatoriano suma 25 partidos entre todas las competencias. Ha recibido un total de 24 goles, y pudo dejar su arco en 0 en 7 ocasiones. Es clave para que el ‘Bombillo’ ahora pelee por entrar al primer hexagonal.

Los arqueros que convocó Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece ha convocado a la Selección de Ecuador para esta doble fecha FIFA a Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, David Cabezas y Moisés Ramírez, este último siendo el que menos partidos ha jugado en todo lo que va de temporada con apenas 8.

Encuesta¿Debe Pedro Ortiz ser convocado a la Selección de Ecuador? ¿Debe Pedro Ortiz ser convocado a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad