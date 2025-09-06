¡Bombazo! Enner Valencia confirma su adiós a la Selección de Ecuador ¿No juega el Mundial?

Enner Valencia no seguirá más en la Selección de Ecuador. Su partido ante Argentina será el último que juegue el último en el país por los puntos. El goleador ecuatoriano confirmó en rueda de prensa en el adiós a ‘La Tri’ antes de cerrar las Eliminatorias.

“Después de haber pasado tantas cosas en la Selección, cosas lindas, otras no tanto, pero hemos disfrutado cada momento, Sí (si es su último partido) va a ser algo muy especial, voy a estar con toda mi familia acá en el Estadio por primera vez en un partido de Eliminatorias. Va a ser algo emotivo”, comentó Enner Valencia.

El delantero reconoció que otras grandes figuras como Messi, Otamendi, y otros jugadores del continente se despiden de sus selecciones y ahora le tocó a él: “En otras selecciones también se están retirando figuras que han dado mucho por su país, en nuestro caso, nos hemos dedicado a defender la camiseta de la Selección con responsabilidad y esperemos contra Argentina sea una linda despedida y una victoria”, agregó Enner Valencia.

Ecuador pierde a su máximo goleador que no volverá a defender a ‘La Tri’ por las Eliminatorias. Aunque lo más probable es que sí juegue el Mundial de 2026, ese sería el último torneo en el que Enner Valencia defienda los colores de la Selección de Ecuador.

Ya Enner Valencia había revelado que era muy poco probable que llegue a la Copa América de 2028 y el delantero ya está en el final de su carrera. Con su partida se va el último gran referente que tuvo la Selección de Ecuador en ataque durante los últimos 10 años.

Los números de Enner Valencia en esta Eliminatoria

En esta Eliminatoria con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado 13 partidos, marcando 5 goles. El goleador solo no estuvo presente en 3 encuentros por lesión. Es uno de los goleadores de la Eliminatoria, por debajo de Messi y Luis Díaz.

Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 99 encuentros entre amistosos y oficiales, el goleador es el máximo anotador de la historia de Ecuador con 46 tantos. El goleador estaría camino a jugar su último mundial con la Selección de Ecuador.

