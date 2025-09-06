Última hora: Confirman el DT de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 ¿Se va Beccacece?

El nuevo empate contra la Selección de Paraguay y sumar el cuarto consecutivo, alcanzando un récord a nivel de eliminatorias, terminó molestando a toda la hinchada de Ecuador. Ahora los aficionados piden que Sebastián Beccacece deje el cargo, y esta fue la decisión de la FEF.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol no siente lo mismo que los aficionados y confía plenamente en Sebastián Beccacece, quien tiene contrato hasta el Mundial de 2026 y que seguirá al frente de la Selección de Ecuador al menos para dirigir este torneo.

“Sebastián Beccacece, en su análisis, nos dijo que tenemos que encontrar más gol, mejorar los funcionamientos del equipo y seguir observando jugadores que puedan aportar cosas distintas. Él es el primer interesado en que esto suceda, más que nosotros o cualquier otra persona“, comentó el presidente de FEF, Francisco Egas.

En la FEF tienen absoluta confianza en Beccacece y en que este seguirá siendo su entrenador hasta el mundial de 2026. La directiva comprende la falta de goles y cuestionamientos de la hinchada, pero creen que el DT podrá revertir esta situación con el tiempo.

Sebastián Beccacece es muy cuestionado en la Selección de Ecuador, aunque clasificó al equipo al mundial 2 fechas antes. Esto se debe a sus polémicas decisiones en las convocatorias, los once que alinea, y el poco juego ofensivo de los últimos partidos.

Los números de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador

Beccacece lleva dirigiendo a la Selección de Ecuador en 11 partidos, todos por Eliminatorias. El DT ha ganado 4 encuentros, empatado 6 y solo perdió 1, en el debut ante Brasil. No obstante, ahora mismo lleva 4 empates consecutivos con ‘La Tri’.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece gana en la Selección de Ecuador un salario anual que supera los 2.4 millones de dólares. Aunque está lejos de otros entrenadores, no deja de ser uno de los DT’s mejores pagados de toda la Eliminatoria Sudamericana con la camiseta de ‘La Tri’.

