Previo a enfrentar a Liga de Quito: Palmeiras confirmó el futuro de Abel Ferreira

Abel Ferreira es uno de los entrenadores más reconocidos y ganadores de toda Sudamérica. El DT de Palmeiras tiene las chances de volver a una final de Copa Libertadores, pero en el camino está Liga de Quito, y también el club tomó una contundente decisión con él.

Desde Brasil trasciende la información de que Palmeiras ha renovado su contrato con Abel Ferreira por dos temporadas más. Es decir, el DT portugués se quedará hasta finales de 2027. El proyecto seguirá a la cabeza con él y es una noticia de aliento previo a jugar contra Liga.

Abel Ferreira se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de Sudamérica, pero ahora también le habría dicho a Palmeiras que esta es su última renovación. Es decir, el entrenador terminaría su ciclo cuando culmine su nuevo contrato en 2027.

Por otro lado, Palmeiras encara una semana en Copa Libertadores, con la baja reciente Weverton y con un equipo que decidió no fichar a nuevos futbolistas para medirse a Liga de Quito. A diferencia de otras ocasiones, ningún club se reforzó pensando en estas semifinales.

ver también Messi llamó a este jugador de Ecuador para buscar su fichaje por Inter Miami

Abel Ferreira seguirá con Palmeiras. (Foto: GettyImages)

Liga de Quito tampoco se reforzó para jugar contra Palmeiras, el club decidió no fichar a ningún nuevo jugador para solo estos encuentros. Ambos clubes van con la misma base de jugadores que le permitieron llegar hasta las semifinales del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Arteta le preguntó a Xabi Alonso por Piero Hincapié y se llevó una contundente respuesta

Los números de Abel Ferreira en Palmeiras

Como entrenador de Palmeiras, Ferreira ha jugado un total de 355 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha llevado a su equipo a 209 victorias, 77 empates y 69 derrotas. Asimismo, ha alzado 2 Copas Libertadores y está buscando la tercera.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Encuesta¿Afectará al partido la renovación de Ferreira en Palmeiras? ¿Afectará al partido la renovación de Ferreira en Palmeiras? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad