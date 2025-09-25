¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Este jueves 25 de septiembre de 2025 se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final, Liga de Quito contra Sao Paulo. El partido de ida fue favorable para el equipo ecuatoriano, que ganó 2 a 0 y ahora tiene la gran chance de volver a semifinales del torneo continental.

Para Liga de Quito es la gran posibilidad de pelear un torneo internacional nuevamente, como lo hizo en 2023 cuando ganó la Sudamericana, eliminando justamente a Sao Paulo en los cuartos de final. LDU es el único equipo no brasileño ni argentino en esta instancia.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Liga de Quito y Sao Paulo se podrá ver por las diferentes señales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+. El encuentro comenzará desde las 17H00 (Ecuador).

ver también Se rompería todo en Chelsea y Moisés Caicedo recibiría la peor noticia de todas

Para Liga de Quito ya hay rival en una eventual semifinal de la Copa Libertadores. Ya que el equipo ecuatoriano, se enfrentaría en esta instancia a Palmeiras, que terminó eliminando a River Plate en una serie donde fue superior en condición de local y visitante.

ver también ¿Refuerzos de lujo? Todos estos jugadores deben volver a Barcelona SC para 2026

¿Cuánto dinero se juega Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Si Liga de Quito logra avanzar a semifinales de la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano se llevará 2.3 millones más, acumulado a lo que ya lleva ganando por toda su participación en el torneo continental. Una cifra clave para el momento económico del club ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.

Encuesta¿Qué equipo pasa? ¿Qué equipo pasa? YA VOTARON 0 PERSONAS