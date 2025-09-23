Chelsea no quiere que pase lo de Hincapié en Arsenal y tomó una decisión con Moisés Caicedo

Piero Hincapié se lesionó en Arsenal con apenas 6 minutos por entrar a jugar en el final del partido de Champions League. Ahora Chelsea, con ese lamentable ejemplo, se vio obligado a tomar otra contundente decisión con Moisés Caicedo para el futuro.

Según la información que trasciende desde Europa, Chelsea no quiere que sus mejores jugadores se “arriesguen” en partidos de etapas preliminares de los diferentes torneos, de ahí que, en el partido ante Lincoln el ecuatoriano ni saliera al campo a calentar.

Chelsea no quiere que Moisés Caicedo acumule muchos partidos en este comienzo de temporada, ya que el ecuatoriano viene siendo titular en Premier League y en Champions League. Por lo cual, lo reservaron a él y a gran parte de los titulares.

Chelsea tiene una de las plantillas más extensas de Europa, y aunque no tenga el nivel de recambio de Arsenal o Liverpool, saben que cuidando a su once estelar pueden llegar a final de temporada compitiendo por diferentes torneos. El club en este año también está jugando Champions League.

En este contexto, Moisés Caicedo solo estará disponible para aquellos partidos de Champions League y Premier League, los cuales se vendrán en la siguiente semana. El jugador ecuatoriano ahora mismo tiene la obligación de llevar a su equipo a pelear por títulos importantes.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 6 partidos entre la Premier League y la Champions. El volante ecuatoriano lleva ya 2 goles en más de 500 minutos que ha jugado. El tricolor venía siendo titular en todos los partidos y ya estaba presentando molestias físicas.

Los torneos que juega Chelsea en esta temporada

En esta temporada, Chelsea tiene la gran oportunidad de ser campeón en diferentes torneos. El equipo inglés disputa la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Champions League. En los 4 parte como uno de los favoritos a levantar alguna corona.

