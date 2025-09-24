¿Refuerzos de lujo? Todos estos jugadores deben volver a Barcelona SC para 2026

Barcelona SC ya se clasificó para jugar el hexagonal final y aunque el campeonato está lejos, aún hay ilusión por llevarse un trofeo en su año de centenario. No obstante, algunos ya ponen ojos en la temporada 2026, donde se darán varios regresos que repotenciarán la plantilla.

Para la temporada 2026, Barcelona SC podría recuperar a varios jugadores que ahora tiene a préstamo en diferentes clubes, algunos con opción de compra, pero con grandes opciones de volver. Uno de los nombres que más ilusiona es el de Luca Sosa, que está a préstamo en Newell’s.

Sosa tiene una opción de compra en Argentina, y esta solo se vuelve obligatoria, si el jugador disputa el 60% de los partidos, algo que no ha cumplido. Otro jugador que puede volver a Barcelona SC es Eduard Bello, el venezolano está a préstamo en Chile y es poco probable que lo renueven o que lo compren.

Asimismo, una de las grandes estrellas de la LigaPro en esta temporada, Bruno Caicedo, también puede volver a los amarillos. No obstante, el extremo de Orense tiene una gran temporada encima y se espera que en realidad lleguen ofertas del extranjero para venderlo.

Luca Sosa jugó la Copa Libertadores con Barcelona SC en 2024. (Foto: GettyImages)

Otro jugador que podría regresar a Barcelona SC, porque tiene contrato, es el central Jhonnier Chalá. No obstante, el jugador que está a préstamo en Mushuc Runa salió porque buscaba minutos y si finalmente vuelve Sosa, lo más probable es que busque una venta.

¿Allen Obando puede volver a Barcelona SC?

Aunque varios aficionados se han confundido con el futuro de Allen Obando, la realidad es que el delantero ecuatoriano pertenece a Grupo Atlético de Madrid, y solo volvería si hay un acuerdo de préstamo. El delantero ya no pertenece al ‘Ídolo’ del Ecuador.

Ismael Rescalvo será DT de Barcelona SC en 2026

Salvo alguna sorpresa o cataclismo de última hora, lo más probable es que Ismael Rescalvo comience el 2026 como DT de Barcelona SC. Así que la continuidad de estos jugadores, también dependerá exclusivamente de lo que el DT quiera para su equipo.

