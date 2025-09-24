Ismael Rescalvo ya tiene a varios jugadores fijos en el once de Barcelona SC, y hay dos futbolistas que han tenido un “segundo aire” con el entrenador español. Sin embargo, ahora estos futbolistas podrían salir del equipo amarillo y no ser renovados para la siguiente temporada.

Los dos jugadores que estarían cerca de salir de Barcelona SC son Jhonny Quiñónez y Joaquín Valiente. Ambos jugadores tienen contrato hasta final de temporada, y no estaría en planes su renovación, pese a que sean titulares con el DT español.

Los principales motivos serían la irregularidad que han mostrado y los elevados precios de sus opciones de compra. De ahí que, en el equipo amarillo se lo piensen antes de hacer una compra y lo más probable es que los dejen ir para la siguiente temporada.

En el caso de Jhonny Quiñónez, es Ismael Rescalvo el que más lo ha mantenido jugando y le ha dado minutos, pese a ser uno de los futbolistas más cuestionados por la hinchada del ‘Ídolo’ en cada fin de semana. El volante ecuatoriano todavía tiene contrato con Independiente hasta 2026.

ver también Las sanciones que podría tener El Nacional por el caso de apuestas ilegales

Joaquín Valiente ha sido muy irregular en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Por otro lado, con Joaquín Valiente hay muchas dudas sobre su regularidad, el jugador comenzó muy bien la temporada, cuando se especuló de hacer uso de la opción de compra, luego bajó su nivel, y apenas lo está retomando con Rescalvo en los últimos partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Refuerzos de lujo? Todos estos jugadores deben volver a Barcelona SC para 2026

Los números de Jhonny Quiñónez en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Jhonny Quiñónez ha jugado un total de 31 partidos, entre todas las competencias. El volante ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 1.700 minutos, pero sigue sin convencer a la hinchada.

Las estadísticas de Joaquín Valiente en Barcelona SC

En toda la temporada con Barcelona SC, Joaquín Valiente suma presencia en 37 partidos. Ha marcado 4 goles y dado 4 asistencias. El futbolista sumó en cancha más de 2.000 minutos. Ha recuperado su lugar en el once con Ismael Rescalvo y le ha dado otras variantes al equipo.

Encuesta¿Qué jugador prefieres que se quede en Barcelona SC? ¿Qué jugador prefieres que se quede en Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad