Quién es el árbitro de Liga vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito recibe a Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, el partido contará con el arbitraje de uno de los que se considera mejor árbitro de todo el continente, el argentino Yael Falcón Pérez.

Para Falcón Pérez será el primer partido pitando a Liga de Quito y Sao Paulo en esta Copa Libertadores. El central argentino solo había pitado 3 partidos en esta Copa, dos de fase de grupos y 1 de fase previa. El juez también recientemente estuvo en el Mundial de Clubes.

El historial de Falcón Pérez dirigiendo a Liga de Quito

Aunque no lo ha pitado en la Copa Libertadores, Falcón Pérez sí estuvo arbitrando a Liga de Quito en la Copa Sudamericana de 2023. En aquel momento estuvo en el encuentro de vuelta de octavos de final entre LDU y Ñublense, donde los ecuatorianos perdieron en caso 3 a 2.

El historial de Falcón Pérez dirigiendo a Sao Paulo

Con Sao Paulo solo ha coincidido en partidos como cuarto árbitro, donde al final no tuvo injerencia en ninguna decisión. Será su primera vez arbitrando al gigante brasileño en Copa Libertadores. Estos cuartos es la instancia más alta que ha pitado Falcón Pérez en toda su carrera en este torneo.

ver también ¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Falcón Pérez estuvo en el Mundial de Clubes. (Foto: GettyImages)

Falcón Pérez también se posiciona como uno de los posibles árbitros “convocados” para dirigir en el Mundial de 2026. Tras lo que fue su participación en el Mundial de Clubes. El central tuvo una última polémica hace varios meses en el partido entre River vs Platense, donde se cuestionó varias de sus decisiones.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué pasa si Liga de Quito gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Copa Libertadores?

Los árbitros para el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo

Así está la designación arbitral para el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo:

Árbitro central: Yael Falcón (Argentina)

Asistentes: Facundo Rodríguez y José Savorani

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Héctor Paletta

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido de Liga de Quito vs Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+. El partido comenzará desde las 17H00 (Ecuador).

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Ecuador, el descuento es de $3.99 para el plan standard y de $7.99 para el plan premium.