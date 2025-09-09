Archivada la grave acusación, CR7 se presentaría en Estados Unidos antes del Mundial

En marzo del 2026 Cristiano Ronaldo podría regresar a los Estados Unidos (es decir, a 3 meses de la Copa del Mundo), con la Selección de Portugal para un amistoso correspondiente a la fecha FIFA contra el combinado local, luego de lo que fueron 11 años de evitar el país norteamericano a raíz de la denuncia en su contra por abuso sexual (la última vez fue el 2 de agosto de 2014, en el partido de pretemporada del Real Madrid contra el Manchester United ante 109.318 espectadores en el Estadio Michigan de Ann Arbor).

Resulta que en 2009, el Bicho fue acusado por Kathryn Mayroga. La denunciante afirmó que el incidente ocurrió en un hotel de la ciudad de Las Vegas, Nevada, y que del entorno del jugador se le había ofrecido una suma importante de dinero para guardar silencio. Debido a la gravedad de las acusaciones, CR7 corría riesgo de ser detenido si viajaba a los Estados Unidos.

En ese momento, el actual delantero del Al Nassr se defendió públicamente y negó las acusaciones, calificándolas de “noticias falsas”. No obstante, el caso dio un giro decisivo en 2023, cuando el tribunal que lo llevaba desestimó la denuncia. En su fallo de 42 páginas señaló que la denunciante perdió ”su oportunidad de seguir con el caso”, dejando a Cristiano Ronaldo libre de todo cargo.

Incluso, como resultado, el futbolista fue indemnizado con 334.000 dólares por el abogado de la acusadora. Con lo cual, el Bicho ya quedó habilitado para visitar el país norteamericano, en cualquier contexto y sin ningún riesgo de detención, por lo que podría ser citado por Roberto Martínez para el encuentro que la federación portuguesa se encuentra coordinando.

De esta manera, Cristiano Ronaldo dejaría atrás la polémica a meses de la que sería su sexta Copa del Mundo, en este caso, para decir presente en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Portugal depende de clasificar directamente al Mundial para jugar el amistoso de marzo

La Selección de Portugal estará disponible para jugar el amistoso con Estados Unidos y/o con cualquier otro combinado nacional, siempre y cuando acabe primero del Grupo F de las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo, el cual lidera luego de su triunfo 5 a 0 sobre Armenia. De lo contrario, en caso de quedar como escolta, en marzo deberá estar afectado al Repechaje.

