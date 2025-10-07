Mauricio Pochettino solo necesitó 5 palabras para definir a la Selección de Ecuador

Mauricio Pochettino es el DT de Estados Unidos que buscará amargar a la Selección de Ecuador en su próximo partido amistoso. Ecuador jugará contra USA un encuentro previo al Mundial de 2026 con la posibilidad de medir fuerzas y ver para que está cada uno en ese torneo.

Previo al partido, el entrenador argentino no demoró en definir qué clase de rival es la Selección de Ecuador: “Ecuador es un rival desafiante. El Mundial nos va a demandar jugar al máximo. Por eso es tan importante encontrar este tipo de rivales, Ecuador es un equipo que ya está clasificado. Es importante decirlo porque vamos a enfrentar a un gran equipo”, comentó el DT.

La Selección de Ecuador ha mejorado totalmente su nivel como equipo y es uno de los seleccionados más difíciles del mundo, hace poco en la última fecha de Eliminatorias, terminó venciendo a Argentina, vigente campeona del mundo. ‘La Tri’ fue segunda en la Eliminatoria.

Ecuador jugará un partido clave contra Estados Unidos no solo por el amistoso ante un anfitrión del Mundial, sino también por la posibilidad de sumar puntos en el ranking FIFA que le permitan llegar al bombo 2 para el próximo sorteo del Mundial 2026.

Ecuador jugará también sus primeros partidos amistosos en la era de Sebastián Beccacece. El DT solo llegó a jugar partidos amistosos y apenas tendrá la posibilidad de probar otras estrategias, porque jugadores no lo hará, ya que convocó a la misma base de las clasificatorias.

¿Cuándo jugará Ecuador contra Estados Unidos?

Ecuador enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes, 10 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 para EC. Para Pochettino también es clave una victoria que alivie las críticas tras los malos resultados en la última de Copa Oro, donde perdió la final.

¿Qué equipo es más caro?

De acuerdo a la información de Transfermark, la Selección de Estados Unidos es más valiosa que la Selección de Ecuador. El equipo de USA tendría un valor de mercado superior a los 300 millones, mientras que Ecuador sin Moisés Caicedo e Hincapié cuesta solo 187 millones.

