La decisión de Nicolás González con el Atlético de Madrid tras el empate con el Elche

La primera conclusión que sacó Diego Simeone tras el empate del Atlético de Madrid con el Elche, este sábado 23 de agosto en el Estadio Metropolitano por la segunda jornada de LaLiga 2025/2026, es que precisa, por lo menos, un refuerzo más para la zona ofensiva. Puntualmente, alguien que tenga la suficiente habilidad para amagar y desbordar.

Es en esa búsqueda en la que dieron con Nicolás González, quien ya fue vinculado con el Colchonero anteriormente. Incluso, el entorno del futbolista de la Selección Argentina hizo saber a los directivos del club español el entusiasmo que le genera al surgido de Argentinos Juniors vestir la camiseta rojiblanca y ser dirigido por Diego Simeone.

Incluso, en pos de que avance la operación, el exFiorentina aclaró que está dispuesto a percibir un salario menor al que, hasta el momento, recibe en la Juventus. Con lo cual, solo quedaría que el Atlético de Madrid se ponga de acuerdo con la institución de Turín para que la transferencia se concrete en los últimos días del mercado de pases.

De producirse este movimiento, Diego Simeone sumaría a Nicolás González entre sus alternativas para la zona de ataque, durante la temporada 2025/2026, para la que ya cuenta con: Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Thiago Almada, Alex Baena, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori.

Atlético de Madrid ya perdió 5 puntos en 2 fechas de LaLiga

El clima en el Atlético de Madrid no es ni de cerca el mejor. Es que en tan solo dos fechas de LaLiga 2025/2026 ya dejó escapar 5 puntos. Perdió 2 a 1 con el RD Espanyol en Cornellá e igualó 1 a 1 con el Elche en el Estadio Metropolitano. De esta manera, ocupa uno de los puestos debajo de la mitad de la tabla de posiciones.

Asimismo, el equipo colchonero comandado por Diego Simeone intentará recuperar parte del terreno perdido con su próximo compromiso, que será frente al Deportivo Alavés el sábado 30 de agosto desde las 17 horas de España (12 de Argentina) en el Estadio de Mendizorroza.

