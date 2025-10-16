William Pacho es uno de los mejores jugadores de PSG en esta temporada y la pieza clave de toda la defensa del equipo parisino. Al tricolor le llegaron intereses de equipos como Real Madrid o Liverpool, sin embargo, eso no alcanzó para que el ecuatoriano se mueva. Renovará su contrato en Francia y pasará a ser uno de los mejores pagados.

De acuerdo a la información de Fabrizio Romano, William Pacho renovará con el PSG un contrato que lo vincula hasta 2030. Este acuerdo permitiría al ecuatoriano pasar a ganar un salario más elevado. Actualmente, el tricolor recibe al año 4.5 millones.

Con su nuevo contrato, Pacho pasaría a la línea de los mejores pagos del PSG y de las estrellas, se especula que su nuevo sueldo podría ser cercano a los 10 millones de euros, con lo cual solo sería superado por estrellas como Dembélé o Marquinhos.

Asimismo, PSG trata de evitar que William Pacho se vea seducido por grandes salarios que le pueden ofrecer otros equipos. El club de Francia no quiere dejar salir al ecuatoriano y es por eso que apura esta renovación, pese a que recién lo fichó la temporada anterior.

William Pacho fue titular con la Selección de Ecuador.

Por otro lado, William Pacho también siempre dio prioridad al PSG, ya que ahora el equipo de Luis Enrique es uno de los mejores equipos del mundo y seguir con estos colores le garantiza al jugador ecuatoriano la posibilidad de seguir peleando campeonatos.

Los números de William Pacho como jugador del PSG

Como jugador del PSG, William Pacho ya ha jugado 64 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano aún no ha marcado gol con el equipo de la capital, pero tiene 2 asistencias. Asimismo, en la temporada anterior ganó por primera vez la Champions League.

¿Cuál es el jugador con mejor sueldo en el PSG?

De acuerdo a la información económica del PSG, el jugador con mejor salario por temporada es Ousmane Dembélé. El actual balón de oro recibe al año un sueldo superior a los 18 millones de euros, lo sigue Marquinhos que cobra por temporada más de 13 millones.

