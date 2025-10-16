Murió la polémica: Revelan qué fue lo que le dijo Ángelo Preciado a Sebastián Beccacece

La gran polémica de Ecuador en esta doble fecha FIFA fue la relación entre Beccacece y Ángelo Preciado, tras su polémico cambio contra México. El lateral salió al minuto 27′ y se habló de un enojo, sin embargo, ahora revelan otra versión de lo sucedido.

De acuerdo a la información de Gabriela Alcívar, Ángelo Preciado no tuvo ninguna discusión con Sebastián Beccacece por su cambio. En realidad, el lateral ecuatoriano le habría “agradecido” por la sustitución porque aún está con molestias en su tobillo.

Durante la anterior temporada, Preciado tuvo varias molestias en el tobillo y una lesión que lo alejó varios partidos. No obstante, ya parecía estar recuperado de la misma. Ya que en el último partido de Liga llegó a jugar los 90 minutos con su club, el Sparta Praga.

En la transmisión oficial no se vio que Ángelo Preciado fuera a reclamarle al entrenador, solo se vio que salió de la cancha algo molesto, pero sin intención de reclamar. No obstante, desde la prensa mexicana revelaron esta molestia del lateral y el DT dijo que el cambio fue natamente decisión de él.

De momento, Ángelo Preciado no ha dejado ningún mensaje en redes sociales y parece que desde la Selección de Ecuador se quiere dejar la polémica ahí. El lateral ecuatoriano volvió a su club y si este fin de semana juega será clave para saber si el cambio en realidad fue por algo físico.

Los números de Ángelo Preciado en la Selección de Ecuador con Beccacece

Con Beccacece como DT de la Selección de Ecuador, Ángelo Preciado solo ha podido jugar 9 partidos. Se ha perdido otros 5 por lesión. El lateral no ha marcado goles ni ha dado asistencias, pero es que Beccacece también lo ha ocupado más como carrilero o como extremo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar dos amistosos en el mes de noviembre. ‘La Tri’ se enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda, estos dos encuentros terminarán siendo claves para determinar si Beccacece sigue confiando o no en Ángelo Preciado para el once titular.

