España le robó la cima del Ranking FIFA a Argentina: el récord que se le escapó a Lionel Scaloni

La Selección Argentina cerró su proceso en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas con una derrota 1 a 0 frente a Ecuador (Enner Valencia de penal) en el Estadio Monumental de Guayaquil. No obstante, no le afectó en el resultado final del torneo, puesto que quedó líder de la tabla de posiciones y, por consiguiente, se quedó con uno de los cupos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pero en donde sí se sentirá perjudicada la Scaloneta es en el Ranking FIFA, puesto que ante las victorias de España (3 a 0 a Bulgaria y 6 a 0 a Turquía) y de Francia (2 a 0 a Ucrania y 2 a 1 a Islandia) en el certamen clasificatorio de la UEFA, dejará la cima para ubicarse en el tercer puesto, luego de dos años y 5 meses.

De esta manera, la Selección Argentina quedará quinta entre los combinados nacionales con mayor tiempo en el primer puesto de la clasificación global, quedando a tan solo 4 meses del récord que registró justamente España entre septiembre del 2011 y junio del 2014.

Por cierto, el podio lo ocupan Bélgica y Brasil. El elenco europeo registró 3 años y 4 meses entre octubre del 2018 a febrero del 2022, en tanto que la Verdeamarela ostenta el récord máximo y la segunda marca con más tiempo en lo más alto: 6 años y 8 meses entre julio de 1994 y abril del 2001, y el segundo de cuatro años y 7 meses entre junio del 2002 y enero del 2007.

Argentina, prácticamente sin chances de recuperar el primer puesto antes de la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina cedió el primer puesto del Ranking FIFA, algo que en el horizonte parecía ser inevitable, puesto que en octubre y noviembre disputará partidos amistosos (ante Venezuela, Puerto Rica, Angola y un cuarto rival en India), mientras que España, Francia y el resto de los elencos europeos seguirán con su actividad en las Eliminatorias de la UEFA.

Resulta que la FIFA premia con 25 puntos cada triunfo por un partido de una competición de clasificación para el Mundial (o Liga de las Naciones) y con 10 cada victoria en un encuentro amistoso. Por lo que los de Luis De La Fuente antes del cierre del 2025 podrán sumar hasta 100 puntos y los de Lionel Scaloni, como máximo, 40.

Publicidad

Publicidad

Así quedará el Ranking FIFA tras la fecha de septiembre

1º ESPAÑA

2º FRANCIA

3º ARGENTINA

4º INGLATERRA

5º PORTUGAL

6º BRASIL

7º PAÍSES BAJOS

8º BÉLGICA

9º CROACIA

10º ITALIA

ver también La despedida de Nicolás Otamendi tras su expulsión con Argentina vs. Ecuador