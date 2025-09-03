El mensaje clave de Messi que hizo que Garnacho eligiera Chelsea

Alejandro Garnacho finalmente es nuevo jugador de Chelsea. Todo esto después de un verano marcado por las polémicas e igualmente por su guerra abierta con Manchester United. En tiempos de parón de selecciones y donde muchos todavía cuentan los días para verle debutar por el oeste de Londres, el Bichito señala Lionel Andrés Messi como uno de los principales responsables de su llegada al bicampeón de Europa. Los consejos del capitán de la Selección Argentina pudieron haber inclinado la balanza.

“Hablé con Messi y me aconsejó fichar por el Chelsea…También hablé con Enzo durante el verano porque me había preguntado muchas veces: ‘¿Cuándo vienes, cuándo vienes?’ Le decía que tenía que tener paciencia y que jugaríamos juntos. Me envió un mensaje cuando me uní para felicitarme, y estoy deseando verlo y jugar juntos. Yo también tuve que tener paciencia, pero ahora estoy deseando empezar…He visto fotos mías con la camiseta del Chelsea. Me encantaba ver al Chelsea cuando era más joven“, palabras de Alejandro en su primera entrevista con el club. Es un verano cargado de rumores y donde incluso se habló de la posibilidad de verle en el Bayern Múnich finalmente tendrá el destino que buscó siempre.

Los consejos de Messi a Garnacho son noticia en todo Reino Unido. La historia de Lionel se encuentra relacionada con un Chelsea que supuso uno de sus primeros rivales en el panorama europeo. También el primer oponente contra el cual Lionel dio un recital en la Champions del año 2005. Durante muchos años se generó una rivalidad entre el equipo del oeste de Londres y el rosarino que hasta dio para ediciones de la Orejona míticas como lo fueron por supuesto las semifinales del año 2012 o su revancha en el 2018.

Tampoco olvidemos que Chelsea ha sido responsable de algunos de los rumores más rocambolescos alrededor del futuro de Messi. Cuando todavía Román Abramovich era el máximo dueño de la entidad, se habló de una oferta que podía llegar a Barcelona cercana a los 250 millones de euros. Finalmente nada terminó de convertirse en una realidad, pero los blues siempre han rodeado el presente de un capitán de la Albiceleste que en este momento aconseja a Garnacho de pasar a manos del equipo de Enzo Maresca.

Los consejos de Messi, vitales en el futuro de Garnacho: GETTY

Si nada se tuerce, Garnacho podría tener su debut oficial con la camiseta de los blues el próximo sábado 13 de septiembre. Todo podría ocurrir frente al Brentford por una nueva jornada de la Premier League de Inglaterra y cuando desde las 21:00 h local Chelsea tenga que visitar al equipo también de la capital británica. Tras un verano marcado por los rumores, Alejandro finalmente llega a un destino que desde hace varios meses pujó como nunca por quedarse con su ficha.

El mensaje de Garnacho para despedirse de Manchester

“Querido Manchester, luego de cinco inolvidables años, este capítulo especial de mi vida se cierra. Hemos creado momentos que llevaré conmigo por siempre y lo agradezco mucho…Gracias por creer en mí. Cada vez que vestí este emblema, di todo lo que tenía…Me voy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y emocionado por lo que está por venir. Le deseo lo mejor y éxito al club para su futuro, mientras espero dar lo máximo de mí en este nuevo capítulo”, supuso el mensaje que el argentino dedicó al club que defendió a lo largo de los últimos años de su vida.

Cerca de 40 millones de libras terminó pagando Chelsea el Manchester United en una de las operaciones más comentadas por la Premier League en este verano. A diferencia de otras donde los precios se encuentran inflados, Garnacho arriba la capital británica para muchos por un montón ni mucho menos ostentoso o que pueda condicionar su paso por el equipo de Maresca. El 13 de septiembre ante Brentford, arranca todo.

