En la última temporada, debido al buen nivel que mostró tanto en Barcelona como en la Selección de España, Lamine Yamal despertó comparaciones con Lionel Messi, a tal punto que en varias oportunidades se denominó al delantero de 18 años como el heredero del argentino.

Previo al partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en una entrevista con Flashscore, en donde con dos palabras terminó con esta comparación, al afirmar que no habrá nadie como el rosarino.

“Es inigualable”, fueron los dichos el DT oriundo de Pujato al referirse al capitán de su equipo. Además, ante la consulta sobre si habrá un reemplazante de Messi en el fútbol argentino, soltó: “No, imposible. No lo habrá. No habrá heredero de Messi, seguro que no”.

Siguiendo con la entrevista, también le consultaron sobre la posibilidad de que el heredero sea de otro país, tal como lo es Lamine Yamal. “No, a ver, puede haber grandes jugadores que marcaron la época, pero lo que ha hecho él en tanto tiempo, yo creo que va a ser irrepetible”, respondió al respecto.

Además, continuó con su fundamento para explicar por qué Lionel Messi no tendrá ningún heredero en el futuro: “El fútbol tiene un montón de cosas impensables, pero en esto casi podría asegurar que va a ser imposible que veamos otra cosa igual. Al menos de lo que yo vi, creo que Leo es inigualable”.

Scaloni habló de la importancia de Messi en el vestuario

Otros de los temas que tocó el entrenador argentino es la importancia que tiene el capitán puertas adentro en la concentración, así como también en el campo de juego: “Ya sabemos muy bien lo que representa Messi para el compañero, tanto dentro como fuera de la cancha, al rival, al árbitro… todos quieren tener algo de él”, tiró.

Y agregó, destacando las cualidades del delantero de Inter Miami: “Que Leo solo esté dentro de la cancha ya condiciona, y a sus compañeros en el vestuario, imagínate, todo el mundo está atento a lo que él hace o dice, y la verdad que el que lo conociera se daría cuenta que es uno más”.

