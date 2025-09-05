¡¿Reemplazo de Beccacece?! Ofrecen a DT campeón de Champions a la Selección de Ecuador

La clasificación al Mundial 2026 no deja a todos satisfechos con lo realizado por Sebastián Beccacece y ahora uno de los históricos de la Selección de Ecuador ofrece a otro DT para la ‘Tri’. Jefferson Montero asegura que puede convencer a un entrenador campeón de Champions League para Ecuador.

En su cuenta de Instagram, Jefferson Montero señala que puede convencer a José Mourinho para que dirija a la Selección de Ecuador en el Mundial. “Hagamos una oferta entre todos y que la FEF deje el ego a un lado”, escribió en sus redes.

“Necesitamos a alguien que saque el provecho a nuestra selección”, continuó sobre el DT portugués. Actualmente José Mourinho se encuentra sin equipo tras haber sido despedido del Fenerbahce de Turquía.

José Mourinho, campeón de Champions con el Inter de Milán y el Porto y campeón local con el Chelsea, Real Madrid, Manchester United entre otros, cobra mucho más de los 2.4 millones que la Tri le paga a Beccacece en la actualidad.

José Mourinho – Fenerbahce 2025.

Pese a la intención de Jefferson Montero, quién coincidió con Mourinho cuando ambos se enfrentaron en la Premier League, Beccacece tiene contrato hasta el final del Mundial con Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

