El objetivo de Emelec de clasificar al hexagonal del título de LigaPro acaba de recibir un duro golpe. Uno de los titulares del club azul se lesionó y será baja hasta la siguiente temporada.

Facundo Castelli se sometió a varios exámenes y para mala noticia del club se decidió que sea operado. El delantero argentino pasará por el quirófano y tendrá cerca de tres meses de recuperación.

Emelec venía sumando varios resultados positivos en el campeonato local y ahora pierde a uno de sus titulares. Esto deja a Guillermo Duró con Jaime Ayoví y Justin Cuero como alternativas en ataque.

El primer partido que Facundo Castelli se perderá es el Clásico del Astillero el domingo 14 de septiembre contra Barcelona SC. Los azules se ubican 9nos aunque por menos de seis puntos de diferencia con el 6to lugar.

ver también VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

Tweet placeholder

ver también ¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

ver también ¡Ya lo decidió! Los jugadores que Beccacece dejaría fuera del Ecuador vs. Argentina

Facundo Castelli se perdió gran parte del inicio de esta temporada por una lesión que arrastraba desde el año pasado. Para los azules es un golpe duro perder otra vez por mucho tiempo a su delantero titular.}

Publicidad

Publicidad

Los jugadores que Emelec presentó en su Explosión Azul para junio

Kevin Arroyo, Marco Cuero, Josué Palma, Mario Valero, Sergio Quintero, José Francisco Cevallos, Luis Castillo, Jean Carlos Quiñónez, Justin Cuero, Christian Cueva fueron anunciados como refuerzos para Emelec.

¿Cuándo se juega el Clásico del Astillero?

Emelec y Barcelona se enfrentan el domingo 14 de septiembre en el Clásico del Astillero, encuentro que es vital para las aspiraciones de ambos equipos. Los azules pelean meterse al hexagonal y los amarillos quieren asegurar Copa Libertadores.