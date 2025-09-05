La Selección de Ecuador cierra las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Argentina y mientras los hinchas esperan para ver cómo será el once titular, hay novedades de los descartados. Con el regreso de Moisés Caicedo y Alan Franco, habría cambios en la lista de los no tomados en cuenta.
Los dos volantes vuelven a la convocatoria y tienen hasta opciones de ser ambos titulares, con esto se caerían de la convocatoria Denil Castillo y Jhon Mercado por ser los de menor consideración por Beccacece. En el caso de que el descarte sea por posición y no por rodaje, el volante Jordy Alcívar sería el relegado.
Con esto, Denil Castillo, Jhon Mercado o Jordy Alcívar se unirían a Xavier Arreaga, David Cabezas, Christian Ramírez, Darwin Guagua y Bryan Ramírez, Xavier Arreaga, David Cabezas , Christian Ramírez, Darwin Guagua y Bryan Ramírez como los que se caerían de la lista.
Esto no significa que no sean parte del proceso o que no cuentan para el DT, solo que apelará a jugadores de mayor confianza o mejor presente para intentar ganarle a los campeones del Mundo.
Convocados de Ecuador vs. Paraguay.
¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.
¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?
La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.
Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay