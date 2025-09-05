Es tendencia:
¡Ya lo decidió! Los jugadores que Beccacece dejaría fuera del Ecuador vs. Argentina

Sebastián Beccacece ya se prepara para el partido contra Argentina en el Monumental y ya hay una idea de los jugadores que quedarían fuera.

Por Gustavo Dávila

¡Increíble! Beccacece dejaría fuera a estos jugadores del partido contra Argentina. Foto: Getty.
La Selección de Ecuador cierra las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Argentina y mientras los hinchas esperan para ver cómo será el once titular, hay novedades de los descartados. Con el regreso de Moisés Caicedo y Alan Franco, habría cambios en la lista de los no tomados en cuenta.

Los dos volantes vuelven a la convocatoria y tienen hasta opciones de ser ambos titulares, con esto se caerían de la convocatoria Denil Castillo y Jhon Mercado por ser los de menor consideración por Beccacece. En el caso de que el descarte sea por posición y no por rodaje, el volante Jordy Alcívar sería el relegado.

Con esto, Denil Castillo, Jhon Mercado o Jordy Alcívar se unirían a Xavier Arreaga, David Cabezas, Christian Ramírez, Darwin Guagua y Bryan Ramírez, Xavier Arreaga, David Cabezas , Christian Ramírez, Darwin Guagua y Bryan Ramírez como los que se caerían de la lista.

Esto no significa que no sean parte del proceso o que no cuentan para el DT, solo que apelará a jugadores de mayor confianza o mejor presente para intentar ganarle a los campeones del Mundo.

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

Convocados de Ecuador vs. Paraguay.

¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Lo piden para la Tri? El mensaje de Moisés Caicedo y Piero Hincapié a Jeremy Sarmiento

¿Lo piden para la Tri? El mensaje de Moisés Caicedo y Piero Hincapié a Jeremy Sarmiento

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

gustavo dávila
Gustavo Dávila
