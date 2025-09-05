Es tendencia:
¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

Piero Hincapié y William Pacho tampoco salieron contentos tras el empate de Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias Mundialistas.

Por Gustavo Dávila

¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay. Foto: Getty.

Parece que los hinchas no son los únicos inconformes con el nivel mostrado por la Selección de Ecuador en la actualidad. Las cámaras captaron el gesto de malestar de Piero Hincapié y William Pacho tras el empate contra Paraguay en Eliminatorias CONMEBOL.

Mientras Sebastián Beccacece celebraba por el punto conseguido, ambos defensores centrales salían con gestos de enojo. Ambos jugadores compartían el sentir de que se pudo haber conseguido la victoria.

Por cuarta vez consecutiva, Ecuador registró un empate sin goles en Eliminatorias, ahondando en la idea de que la Tri es sólida en defensa pero nula en la creación de juego y goles.

Los hinchas y prensa destacaron la mentalidad de los jugadores quiénes pese a cumplir el objetivo de clasificar no se conformaron con el resultado. Otros interpretaron que el central del PSG y del Arsenal también están molestos por el juego colectivo de la Tri.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Están molestos Hincapié y Pacho por el juego colectivo?

YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

