¿Cuándo juega Ecuador contra Paraguay por las Eliminatorias Mundial 2026 y qué canal lo pasa?

Este jueves 4 de septiembre de 2025 se enfrentan por las Eliminatorias Sudamericanas la Selección de Ecuador contra la Selección de Paraguay por la fecha 17 de las Eliminatorias. ‘La Tri’ llega ya clasificada, mientras que Paraguay está a nada de sentenciar su pase al mundial.

¿Qué canal pasa el partido entre Paraguay y Ecuador por las Eliminatorias?

El partido entre la Selección de Paraguay contra la Selección de Ecuador por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 se podrán ver por los siguientes canales:

Ecuador: El Canal del Fútbol, Zapping Sports, y Teleamazonas (Diferido)

Paraguay; GEN, Trece, Unicanal

Argentina: DSports

Chile: Disney+

Perú: Movistar Eventos

Colombia: Ditu, RCN

Uruguay: AUF Tv, DSports

Estados Unidos: Fanatiz

Centroamérica: Tigo Sports

Las posibles alineaciones de ambos equipos

Paraguay necesita sumar al menos un punto para ya clasificar al Mundial de 2026. Por lo cual, jugará con su mejor equipo, mientras que Ecuador no quiere aflojar el segundo lugar. Así saldrían las alineaciones de ambos equipos:

Once de Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Miguel Almirón; Angel Romero y Antonio Sanabria.

Once de Ecuador: Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Denil Castillo; Nilson Angulo, Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Ecuador nunca le ha ganado a Paraguay como visitante

La Selección de Ecuador busca romper una muy mala racha contra la Selección de Paraguay en las Eliminatorias. ‘La Tri’ ha visitado en 9 ocasiones a la ‘Albirroja’ y son 9 derrotas consecutivas. Ni siquiera pudo sacar un empate como visitante en esta cancha.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

