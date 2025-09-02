¡Escándalo en Ecuador! Pelea explosiva en LigaPro Serie B: golpes, patadas y Policía irrumpiendo

Un partido de la LigaPro Serie B se ha vuelto tendencia en redes sociales después de que terminara abruptamente con hechos violentos en la cancha. El encuentro entre 9 de Octubre y San Antonio tiene indignado a todos los aficionados, ya que hasta la Policía tuvo que intervenir.

Ya cuando el encuentro estaba terminado, todo se rompió entre jugadores y trabajadores de ambos planteles. Cayeron varios codazos, puñetazos y diferentes patadas. Para que la situación no llegue a mayores la Policía Nacional tuvo que intervenir y separar a los jugadores.

Todos los hechos violentos fueron captados en cámara de la transmisión oficial, por lo cual, se espera que la LigaPro intervenga y se den sanciones importantes a los violentos. Hasta se vio al pasabolas de San Antonio inmiscuido en esta vergonzosa pelea.

La Serie B está atravesando su recta final y se está jugando un hexagonal final entre todos los equipos para definir a los nuevos equipos que asciendan a la LigaPro Serie A. De momento, San Antonio y 9 de Octubre aún están abajo de Guayaquil City y San Antonio en esta pelea.

ver también ¿Messi no viajará a Ecuador? La razón que podría dejarlo fuera de las Eliminatorias

Tweet placeholder

En esta temporada, la Serie B de la LigaPro de Ecuador está dando mucho de que hablar en aspectos no tan ligados a lo deportivo. También hay una investigación en curso sobre presuntos amaños, que podría concluir con descensos a varios clubes de esta categoría.

Publicidad

Publicidad

ver también Emelec no quiere que Barcelona SC le “robe” a este titular y busca su renovación

¿Cuántos equipos ascienden a la LigaPro Serie A?

A la LigaPro Serie A solo pueden ascender 2 equipos. Los dos primeros en el hexagonal final de la Serie B, serán los clubes que finalmente lleguen a la primera categoría del fútbol ecuatoriano.