Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

¡Escándalo en Ecuador! Pelea explosiva en LigaPro Serie B: golpes, patadas y Policía irrumpiendo

Hasta la Policía tuvo que intervenir en un partido de la LigaPro, donde los jugadores de dos equipos terminaron a los puñetes y patadas.

Por Jose Cedeño Mendoza

Terribles golpes en la Serie B
© Imago/ Edit BVTerribles golpes en la Serie B

Un partido de la LigaPro Serie B se ha vuelto tendencia en redes sociales después de que terminara abruptamente con hechos violentos en la cancha. El encuentro entre 9 de Octubre y San Antonio tiene indignado a todos los aficionados, ya que hasta la Policía tuvo que intervenir.

Ya cuando el encuentro estaba terminado, todo se rompió entre jugadores y trabajadores de ambos planteles. Cayeron varios codazos, puñetazos y diferentes patadas. Para que la situación no llegue a mayores la Policía Nacional tuvo que intervenir y separar a los jugadores.

Todos los hechos violentos fueron captados en cámara de la transmisión oficial, por lo cual, se espera que la LigaPro intervenga y se den sanciones importantes a los violentos. Hasta se vio al pasabolas de San Antonio inmiscuido en esta vergonzosa pelea.

La Serie B está atravesando su recta final y se está jugando un hexagonal final entre todos los equipos para definir a los nuevos equipos que asciendan a la LigaPro Serie A. De momento, San Antonio y 9 de Octubre aún están abajo de Guayaquil City y San Antonio en esta pelea.

¿Messi no viajará a Ecuador? La razón que podría dejarlo fuera de las Eliminatorias

ver también

¿Messi no viajará a Ecuador? La razón que podría dejarlo fuera de las Eliminatorias

Tweet placeholder

En esta temporada, la Serie B de la LigaPro de Ecuador está dando mucho de que hablar en aspectos no tan ligados a lo deportivo. También hay una investigación en curso sobre presuntos amaños, que podría concluir con descensos a varios clubes de esta categoría.

Publicidad
Emelec no quiere que Barcelona SC le “robe” a este titular y busca su renovación

ver también

Emelec no quiere que Barcelona SC le “robe” a este titular y busca su renovación

¿Cuántos equipos ascienden a la LigaPro Serie A?

A la LigaPro Serie A solo pueden ascender 2 equipos. Los dos primeros en el hexagonal final de la Serie B, serán los clubes que finalmente lleguen a la primera categoría del fútbol ecuatoriano.

Encuesta

¿Deben sancionar a estos jugadores?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Cambiaría todo! Grande de LigaPro debe pagar una deuda o podría perder puntos
Fútbol de Ecuador

¡Cambiaría todo! Grande de LigaPro debe pagar una deuda o podría perder puntos

¿Vestuario roto? El jugador que se molestó con Ismael Rescalvo frente a todo Barcelona
Fútbol de Ecuador

¿Vestuario roto? El jugador que se molestó con Ismael Rescalvo frente a todo Barcelona

"No se aplica la meritocracia en la Selección de Ecuador", afirma un DT de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

"No se aplica la meritocracia en la Selección de Ecuador", afirma un DT de la LigaPro

Lionel Messi podría no viajar y jugar contra Ecuador en Eliminatorias por este motivo
Fútbol de Ecuador

Lionel Messi podría no viajar y jugar contra Ecuador en Eliminatorias por este motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo