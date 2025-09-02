¡Cambiaría todo! Grande de LigaPro debe pagar una deuda o podría perder puntos

Quedan 3 fechas para terminar la temporada regular de la LigaPro, sin embargo, hay varios equipos que están complicados a nivel económico y esto podría cambiar todo por eventuales sanciones que le quiten puntos en la tabla de posiciones.

Uno de estos equipos complicados con temas económicos es El Nacional. El equipo militar debe pagar ahora mismo 25 mil dólares a la FEF para no perder puntos. Debe hacer el pago en las siguientes horas, para no meterse en este tipo de problemas.

Actualmente, en la tabla de posiciones, El Nacional se ubica en la décima posición con 34 puntos. El ‘Bi-Tri’ ahora mismo está lejos del descenso. Sin embargo, una eventual sanción podría causarle un gran problema y compromiso con los últimos lugares.

No es la primera vez que El Nacional está en estos aprietos y con el tiempo en contra. Ya hace varias semanas tuvieron que pagar nuevamente una deuda que los habilite para jugar y no correr el riesgo de ser sancionados a poco de no jugar el cuadrangular del descenso.

Los problemas económicos vienen siendo una recurrente en el Nacional desde hace varios años ya. El ‘Bi-Tri’ estuvo en la Serie B entre 2021 y 2022. Y aunque pudo ganar la Copa Ecuador en 2024, esto no ha terminado con una crisis económica que se agudiza.

Los partidos que le quedan a El Nacional en la LigaPro

A El Nacional en la LigaPro le quedan 3 partidos en la temporada “regular”. El equipo de la capital debe jugar contra Macará, Emelec y Mushuc Runa. Una victoria y no ser sancionado le permitiría no jugar el cuadrangular del descenso en esta temporada.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro sin ninguna sanción y con todos los equipos iguales en partidos:

