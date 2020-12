Koeman: "No necesito que Messi haga una entrevista para saber que está con ganas"

Lionel Messi da pocas entrevistas, pero cuando decide hacerlo pone al mundo del fútbol en pausa para escuchar sus palabras.

En esta ocasión, se sentó en la silla de la RAC1, y fueron algunos fragmentos de dicha nota los que salieron a la luz.

En los mismos, el argentino hace referencia a cómo está viviendo su presente en el Barcelona: "Sé que el club pasa por un momento complicado, a nivel de equipo y de club. Se hace difícil todo lo que rodea, pero estoy con ganas".

Horas después, Ronald Koeman dio una conferencia de prensa en la previa al duelo ante Valladolid, y habló de dichas declaraciones del '10'.

"No necesito que Leo Messi haga una entrevista para saber que está con ganas, lo veo cada día entrenar y trabajar con sus compañeros. No sé, veremos qué más dice en la entrevista, pero las ganas no hace falta que lo diga, lo veo cada día", soltó.

Y agregó: "Creo que el plantel está muy unido, descontento por los resultados y la mejor vitamina es ganar partidos. El tema de Leo es que está integrado y trabajando para cambiar las cosas, como todos".

