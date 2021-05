Ansu Fati: Nueva artroscopia, adiós a la temporada y sin Eurocopa

Lo que era una campaña de ensueño a nivel individual empezó a torcerse el 8 de noviembre de 2020 cuando un comunicado del Fútbol Barcelona reconocía la existencia de un desgarro en los meniscos de su pierna izquierda. Desde entonces, la última gran perla de La Masía no pudo disputar ni un minuto en el equipo de Ronald Koeman. Conscientes de su juventud se decidió no apurar su vuelta, aunque esto parece no haber evitado más inconvenientes para un Ansu Fati del que aseguran en España, se perderá lo que resta de temporada.

Diario AS publicaba hace minutos una noticia que tiene a los barcelonistas y al entrenador de la selección española Luis Enrique, muy preocupados mirando al futuro. Y es que el atacante de 18 años se habría sometido el pasado mes de marzo a su tercera artroscopia en los últimos meses, algo inusual teniendo en cuenta su edad y peso. En medio de lo que son las últimas horas del campeonato de Liga, Messi y compañía pierden a un futbolista que en solo 3 meses de competencia, había alcanzado 5 goles y 4 asistencias en 10 presentaciones.

Adiós a la Eurocopa

No solo el DT culé lamenta no poder contar la última gran joya de la casa. En un equipo cargado de pase pero con dificultades para romper las defensas rivales, Ansu Fati parecía estar llamado a estar en la lista de 23 que entregaría Luis Enrique para una Eurocopa de naciones donde el futbolista de 18 años iba a romper varios récords. Una baja sensible a corto plazo y que preocupa mucho en el Camp Nou teniendo en cuenta la poca distancia entre cada uno de los procedimientos.

Noviembre, enero y marzo. Estas serían las 3 fechas en las que Ansu Fati habría tenido que ser sometido a una limpieza de menisco que si bien es un procedimiento habitual en este deporte, suele estar relacionado con jugadores que se encuentra viviendo sus últimos años como profesionales. Se lo pudo ver al juvenil en la celebración de la Copa del Rey sin poder saltar en plenos festejos de sus compañeros, imagen que demostraba que no estaba en el final de un proceso de recuperación.

Concretamente, la artroscopia realizada pretendía revisar las suturas de su primera lesión y limpiar el liquido acumulado en la rodilla de cara a evitar que el menisco deba ser removido a futuro. Si bien no se han encontrado nuevas lesiones según apuntan desde AS, la zona no termina de recuperarse al 100% incluso cumplidos los plazos señalados. Ansu Fati dice adiós a la temporada en el momento más decisivo de esta para su equipo y selección.

Lee También