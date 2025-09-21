¿Barcelona ya festeja? Lamine Yamal se prepara para ganar el Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre se desarrollará la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro de Chatalet de la ciudad de París. Para tal edición, asoman cuatro futbolistas como los principales candidatos. Dos del París Saint-Germain, campeón -principalmente- de la Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes, y dos del Barcelona, ganador de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Por un lado, Ousmane Dembéle (máximo favorito por su rol determinante en las consagraciones del equipo que comanda Luis Enrique) y Vitinha. Y por el otro, Raphinha y Lamine Yamal (este último también aparece un pasito adelante con respecto al resto de los aspirantes a ser considerados el Mejor Futbolista de la temporada 2024/2025).

Al respecto del joven delantero culé, el periódico Mundo Deportivo reveló que ya está preparado para ser quien suba al escenario y reciba por parte de Ronaldinho (elegido para hacer la entrega) el premio individual más codiciado por los jugadores. De modo tal que en las próximas horas viajará a la capital francesa con una delegación de 20 integrantes.

Y no solo eso. Siempre con base en lo publicado por el medio citado, su círculo más cercano ya tiene reservado un lugar especial en París para desatar la celebración (sumamente privada) en caso de ser el ganador del Balón de Oro 2025, lo que denota la confianza que tienen tanto Lamine Yamal como lo suyos.

En caso de ganar el Balón de Oro Barcelona pasaría al frente en la tabla por clubes

Si Lamine Yamal gana la edición 2025 del premio que entregan anualmente France Football y la UEFA (se sumó a la organización el año pasado), añadirá el Balón de Oro número 13 a las vitrinas del FC Barcelona. Ya acumulan los 6 de Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), los de Johan Cruyff (1973 y 1974) y los de Luis Suárez (1960), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999) y Ronaldinho (2005).

De esta manera, será el club con más versiones ganadas por uno de sus futbolistas, superando así al Real Madrid, quien por el momento comparte la cima con 12. Más atrás, en lo que sería el Top 5, asoman: Juventus y AC Milan ambos con 8, Bayern Munich con 5 y Manchester United con 4.

