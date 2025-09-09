Diego Simeone lo dejó ir del Atlético de Madrid y se transformó en el goleador histórico de Países Bajos

Memphis Depay no para de meter goles desde que dejó al Atlético de Madrid de Diego Simeone tras la temporada 2023/2024. El delantero, que también tuvo su paso por el Barcelona y el Manchester United, sorprendió al cruzar el Océano Atlántico para continuar su carrera en el fútbol de Brasil, más precisamente con la camiseta del Corinthians.

Y la realidad es que al jugador de 31 años no le está yendo nada mal en Sudamérica. Con los colores del Timao ya acumula 15 goles y 14 asistencias en 51 presencias, y se coronó campeón del Campeonato Paulista 2025, en el que derrotó en la final a su archirrival Palmeiras, con un resultado global de 1 a 0.

Pero además, también logró dejar su huella en el plano internacional con la Selección de Países Bajos. Es que con su doblete ante Lituania, en la victoria 3 a 2 en la primera jornada de la fecha FIFA de septiembre, Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Naranja con 52 anotaciones, desplazando al segundo puesto a Robin van Persie.

Además, los tantos aportados por el nacido en Moordrecht le sirvieron al combinado neerlandés para llegar a las 10 unidades y subir a la cima de la tabla de posiciones del Grupo G de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ubicación que comparte con su máximo competidor de la zona que es Polonia.

Cabe recordar que el primero de cada grupo se clasificará directamente al certamen que se desarrollará el año que viene en suelo norteamericano, mientras que el equipo nacional que se posicione segundo disputará el Repechaje en marzo. El resto, quedará sin chances.

Ranking de los 10 máximos goleadores de la historia de la Selección de Países Bajos

Memphis Depay: 52 goles

Robin van Persie: 50 goles

Klaas-Jan Huntelaar: 42 goles

Patrick Kluivert: 40 goles

Dennis Bergkamp: 37 goles

Arjen Robben: 37 goles

Faas Wilkes: 35 goles

Ruud van Nistelrooy: 35 goles

Abe Lenstra: 33 goles

Johan Cruyff: 33 goles

