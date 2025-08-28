UEFA frena al proyecto de LaLiga de llevar el Barcelona vs. Villarreal a Estados Unidos

Las autoridades del fútbol español venían entusiasmadas con su idea de trasladar el encuentro que Villarreal y Barcelona deben disputar el 21 de diciembre en el Estadio De la Cerámica por la fecha 17 de LaLiga en los Estados Unidos, en pos de promocionar el campeonato de España en el exterior, con el fin de reclutar aficionados y nuevos socios comerciales.

Pero claro, para poder llevarlo a cabo deben conseguir los permisos de la UEFA y finalmente de la FIFA. Y en eso estaban avanzando Javier Tebas, presidente de LaLiga, y su par de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Sin embargo, el organismo que rige en Europa parece no estar tan convencido de esta propuesta.

“Abriremos esta discusión también con la FIFA y con todas las federaciones, porque no creo que sea algo bueno”, señaló Aleksander Ceferin al ser consultado por el medio de comunicación Político. Aunque de todos modos aclaró: “Bueno, si es una excepción, bien; si hay una razón, bien. Pero, en principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa, porque la afición que los anima vive en Europa. Es una gran tradición”.

En esa misma línea, el presidente de la UEFA se encargó de resaltar que no le gusta el proyecto que LaLiga puso sobre la mesa en las últimas semanas y que abrió un gran debate en la región, puesto que la Serie A se sumó con el plan de llevar el Milan vs. Como a Australia.

“No estamos contentos, pero por mucho que hayamos comprobado legalmente, no tenemos mucho espacio aquí si las federaciones están de acuerdo, y ambas federaciones, la española e italiana, estuvieron de acuerdo”, expresó el directivo esloveno.

Y cerró: “Creo que, de cara al futuro, tendremos que debatir esto muy seriamente, porque el fútbol debería jugarse en Europa y los aficionados deberían verlo en casa. No pueden viajar a Australia ni a Estados Unidos para ver a sus equipos”.

Javier Tebas defiende el proyecto de ver el Villarreal vs. Barcelona en Miami

Javier Tebas remarcó su postura mediante su cuenta de Twitter. La autoridad máxima de LaLiga utilizó su cuenta de la red social para responder a la Comisión Europea, que también se abstuvo ante la chance de que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami.

”Entiendo la preocupación, pero conviene poner las cosas en su justa medida: hablamos de 1 partido de 380. En muchos países del mundo viven miles de aficionados, también europeos, que tienen derecho a ver a sus equipos en directo al menos una vez. Me sorprende que no haya tanta alarma con proyectos como la liga europea NBA–FIBA —que sí rompen de raíz el modelo deportivo europeo— o con la piratería, que está llevando a la ruina a muchas competiciones profesionales. ¿De verdad un único partido de 380 es el gran problema”, escribió Tebas este 27 de agosto.

