Bayern Múnich denunció: Este fue el engaño que la UEFA le hizo con la sanción a Luis Díaz en Champions

De un momento a otro el nombre de Luis Díaz empezó a ser tendencia en X. ¿Qué pasó si ese día no jugaba Bayern Múnich? Resulta y acontece que la UEFA sancionó a ‘Lucho’ por la expulsión ante PSG en la Champions League, pero hubo un engaño detrás de esta decisión, y ya se denunció.

¡Oh, oh! Luis Díaz fue expulsado por una dura entrada contra Achraf Hakimi antes del final del primer tiempo de la victoria del Bayern Múnich por 2-1 del 4 de noviembre. La lesión del lateral terminó siendo un esguince severo de tobillo izquierdo y PSG confirmó el 5 de noviembre que “tendría una indisponibilidad de varias semanas”.

Al ver la gravedad de la lesión de Hakimi, la UEFA no tuvo piedad con ‘Lucho’ Díaz y lo sancionó con tres fechas de suspensión en la Champions League 2025-26. Sin embargo, esto no iba a ser así, y el mismo director ejecutivo de Bayern Múnich lo denunció. ¡Aquí hay gato encerrado!

Desde Bayern denunciaron el engaño de UEFA con la sanción a Luis Díaz

Luis Díaz fue sancionado con tres fechas de suspensión por la UEFA. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Christian Dreesen, director ejecutivo de Bayern Múnich, habló con el canal ‘Sky’ y denunció que la UEFA, en primera instancia, no les había dado a entender que la sanción de Luis Díaz sería tan severa. “Ya hemos pedido la justificación escrita del veredicto de UEFA para poder empezar la apelación. Vamos a ver si podemos reducir la suspensión, nosotros asumimos que iba a ser de un partido después de una carta inicial de UEFA, por eso los tres juegos nos han sorprendido tanto como al resto. No podíamos haberlo imaginado para nada”, afirmó Dreesen.

Esto dijo el técnico de Bayern Múnich sobre la dura sanción a Luis Díaz

Luego de la victoria 6-2 contra SC Friburgo por la fecha 11 de la Bundesliga, Vincent Kompany, técnico de Bayern Múnich, habló de la dura sanción a Luis Díaz y sostuvo que “todos vimos lo que ocurrió en ese momento y creímos que era merecedor de un solo partido de suspensión, pero hubo otras opiniones. Por supuesto que estamos decepcionados”.

Datos clave

Luis Díaz fue sancionado con tres fechas de suspensión en la Champions League .

fue sancionado con de suspensión en la . La expulsión de Díaz fue el 4 de noviembre por una falta grave contra Achraf Hakimi .

fue el por una falta grave contra . Christian Dreesen denunció que la UEFA inicialmente sugirió solo un partido de suspensión.

