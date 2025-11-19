¿Cuántos goles le hacen falta a Luis Díaz para ser el máximo goleador de Colombia?

Colombia cierra el año 2025 con un total de 9 partidos de invicto y un Luis Díaz absolutamente desatado. La victoria por tres goles a cero frente a Australia en la ciudad de Nueva York sirve a los hombres de Néstor Lorenzo para pensarla de la mejor manera posible en la Copa Mundial de selecciones del año 2026. Pero también para celebrar el ascenso del guajiro dentro de la tabla de máximos anotadores del combinado cafetero de manera histórica.

Luis Díaz ahora mismo es el cuarto máximo anotador de Colombia con 21 gritos sagrados. Uno más que Faustino Asprilla y a solo 4 de Arnaldo Iguarán como parte del podio del combinado cafetero. James Rodríguez con 31 y Radamel Falcao con 36 es el que manda en cuanto al general de la tabla se refiere. El próximo desafío pasará por el mes de marzo y donde además de Francia habrá que ver si finalmente se podrían medir fuerzas con Croacia.

“El balance es muy bueno, más allá de que perdimos la mayor cantidad de los partidos que perdimos en todo el ciclo. El hecho de poder contar con un amplio espectro de jugadores. La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores, Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel todos”, reflexionaba Lorenzo alrededor de la presentación de sus hombres en los amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda por territorio norteamericano. Ahora se buscan rivales de primer nivel.

Luis Díaz cierto su año 2025 en cuanto a la selección colombiana se refiere de la mejor forma posible. Por primera vez en su carrera pudo clasificarse para una edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, pero la cosa va mucho más allá. Es la bandera a nivel ofensiva de un equipo donde ya no se le entiende únicamente como un escudero de James Rodríguez y donde su presente por el Bayern Múnich hace que más de un miembro de la Federación cafetera frotarse las manos pensando en el año que viene.

El gol número 21 del Guajiro llegó en su partido número 67 con la selección cafetera. Todo tras recorrer un duro camino en el final de una generación que para el Mundial de Qatar 2022 no pudo repetir lo hecho durante los procesos de clasificación a Brasil y Rusia. Tras una larga espera, e igualmente en medio de un recambio generacional que le ha convertido en uno de los titulares indiscutibles del equipo de Lorenzo, ya solamente tiene a Iguarán, James Rodríguez y Falcao por delante en cuanto a la tabla de máximos anotadores de Colombia se refiere.

Néstor Lorenzo habló de la lista del Mundial

El entrenador de Colombia no dudó en su análisis sobre la goleada sobre Australia. Fue tajante sobre el momento de sus hombres, así sobre como se encuentra ya armada en cuanto a porcentaje se refiere una lista donde los cafeteros parecen tener todo claro en cuanto a su columna vertebral se refiere. Néstor Lorenzo, tajante sobre lo que viene por delante.

“El porcentaje, en cuanto a la lista, está abierto, porque faltan seis meses. No es que faltan 15 días, 20 días. Ojalá todos sigan creciendo y estén en su mejor nivel. No quiero decir una barbaridad, diciendo 80, 90 por ciento. Son especulaciones que no tienen sentido. El grupo es amplio, si fuera hoy el mundial, sería difícil confeccionar la lista”, reflexiones del entrenador cafetero alrededor de sus planes para finales de mayo. Colombia cierra el año con 9 partidos de invicto.

