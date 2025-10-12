Argentina vs. España: la Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede

La fecha FIFA de octubre sirvió para que las partes involucradas en la organización de la Finalissima (AFA, RFEF, Conmebol y UEFA) ataran algunos cabos sueltos que estaban quedando tanto con la fecha como con la sede, del encuentro que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa.

Por un lado, la Selección de España derrotó 2 a 0 a Georgia en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche. Es líder con 9 puntos en su zona en las Eliminatorias de la UEFA, por lo que se arrima cada vez más a su pasaje sin escalas para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026 (es decir, la Roja no tendrá que pasar por el Repechaje que la UEFA pautó para marzo).

Y por el otro, la Selección Argentina venció 1 a 0 a Venezuela en Miami, en uno de sus amistosos preparatorios para el certamen que se desarrollará en Norteamérica. Fue en el contexto de la estancia de la delegación albiceleste en la ciudad de la Florida, en la que se pudo confirmar que el Hard Rock Stadium, una de las opciones que se manejaban como sede para la Finalissima, no estará disponible.

Es que del 15 al 29 de marzo se llevará a cabo el Miami Open, en las canchas de tenis que están dentro del predio deportivo que también comprende al estadio en cuestión. Por lo que las autoridades afectadas volvieron a exponer sobre la mesa las opciones más sólidas para el duelo entre los dirigidos por Lionel Scaloni y los de Luis de La Fuente.

Las autoridades ven que lo más acertado es jugar la Finalissima en Europa

En concreto, se respaldaron en las bases del acuerdo firmado en 2021 entre la Conmebol y la UEFA para la reedición de lo que alguna vez se llamó Copa Artemio Franchi. En ese entonces, en una oficina que abrieron ambas entidades en la ciudad de Londres, establecieron por escrito -firmado por Alejandro Domínguez y Aleksander Ceferín, respectivos presidentes del ente sudamericano y el organismo europeo- que se comprometían a organizar 3 versiones de lo que bautizaron oficialmente como Copa de Campeones UEFA – Conmebol.

En ese mismo sentido, consensuaron que las dos primeras se jugarían en territorio europeo (2022 y 2025 que ya se pasó para 2026) y la restante (2029 o 2030) en América. No obstante, dejaron en claro la flexibilidad en este punto, en caso de que apareciera una propuesta económica que favoreciese a todos los implicados (como puede ser Qatar, que sigue en pie).

Con lo cual, a cinco meses de la fecha que se jugaría la Finalissima, lo más probable es que se lleve a cabo en Europa. Además, la idea es hacerlo lo más cómodo posible para los protagonistas en función de no cargarles un viaje extenso más a la ya de por sí ajetreada temporada (de Argentina la mayoría juegan en el Viejo Continente, salvo las excepciones más relevantes como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña).

