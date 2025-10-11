¿A qué hora y que canal pasa el partido amistoso de México vs Colombia?

Este sábado 11 de octubre de 2025 se juega un nuevo amistoso entre México y Colombia por la fecha FIFA. Ambas selecciones medirán fuerzas de cara al Mundial de 2026, como dos de los equipos más importantes de sus respectivas confederaciones.

¿A qué hora es el partido entre México y Colombia?

El partido de México vs Colombia comenzará desde las 20H00 (CO) 19H00 (MX). El encuentro se jugará en el estadio AT&T de Texas, en los Estados Unidos. Se espera un encuentro con una gran cantidad de aficionados.

¿Qué canal pasa el partido de México vs Colombia?

Estos son los canales que pasan el partido de México vs Colombia:

Estados Unidos: TUDN, VIX Premium, Fox Deportes Univisión

México: TUDN, VIX, Canal 5, Azteca Deportes

Colombia: Gol Caracol, RCN Tv

Luis Díaz sería títutlar en Colombia ante México. (Foto: GettyImages)

Posibles alineaciones de Colombia y México para su partido amistoso

Estas son las posibles alineaciones que tanto Colombia como México van a poner para su partido:

Once de Colombia: Kevin Mier, Álvaro Angulo, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez

Once de México: Luis Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez,Erik Lira, Marcel Ruiz, Hirving Lozano, Santiago Giménez y Alexis Vega

