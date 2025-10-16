Argentina y Marruecos serán los seleccionados protagonistas de la tan ansiada definición del título de esta edición 2025 del Mundial Sub-20: la ‘Albiceleste’ y los ‘Leones’ se enfrentarán cara a cara en busca de la gloria y de cortar extensas sequías en su historia en la categoría. Un partido que promete pero que también se jugará como lo que es: una final.

Para no perder las riendas de un encuentro de tal magnitud, la FIFA escogió a uno de sus árbitros predilectos: Maurizio Mariani. El réferi italiano de 43 años, nacido en la ciudad de Roma, es uno de los mejor considerados por la casa madre del futbol, y tendrá el privilegio de estar al frente del último juego de esta Copa del Mundo juvenil.

El colegiado desginado es un habitué de los partidos de la Serie A, pero en 2019 se convirtió en árbitro internacional, y desde entonces ha dirigido encuentros de UEFA Champions League y UEFA Europa League, e incluso compromisos de la Copa América de CONMEBOL por medio de intercambios de convenios entre ambas federaciones.

Maurizio Mariani, en el último Liverpool vs. Atlético Madrid [Foto: Getty]

En este Mundial Sub-20 2025, Maurizio Mariani ya ha tenido varios choques interesantes a cargo, entre ellos dos juegos de fase de grupos y uno de octavos de final, por lo que tiene experiencia en el terreno de las juveniles. Luego de aquellas experiencias, en esta oportunidad le tocará ni más ni menos que el partido que define al campeón.

La Selección Argentina ya fue dirigida por Mariani en esta competencia, con un antecedente positivo: los dirigió en la victoria con goleada por 4-0 ante Nigeria de octavos del Mundial Sub-20, donde no hubo prácticamente ninguna polémica ni situación discutida por ninguno de los dos equipos. ¿Tendrá la misma suerte la ‘Albiceleste’ en la final?

El cuerpo arbitral completo para la final entre Argentina y Marruecos:

Estas serán las cinco autoridades a cargo de la conducción del encuentro decisivo del Mundial Sub-20 2025:

Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia).

Maurizio Mariani (Italia). Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia).

Daniele Bindoni (Italia). Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia).

Alberto Tegoni (Italia). Cuarto árbitro: Joe Dickerson (Estados Unidos).

Joe Dickerson (Estados Unidos). Quinto árbitro: Logan Brown (Estados Unidos).