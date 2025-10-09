Atenta España: las 4 figuras de Colombia de las que debe cuidarse la Selección Sub 20

Sigue adelante una Copa Mundial Sub 20 de la FIFA que por territorio chileno ya tiene prácticamente sentenciados todos sus partidos de cuartos de final. Tras la victoria de Colombia frente a la Selección de Sudáfrica e igualmente del triunfo de España frente a Ucrania, ambos conjuntos en preparan para medirse el próximo sábado 10 de octubre en territorio austral. Estas son las cuatro principales caras del equipo tricolor para intentar hacer historia.

Colombia cuenta con una generación dorada que quiere romper con todos los pronósticos. Seguramente el primero de los nombres que se nos venga a la cabeza sea el del delantero de 20 años, Neisser Villarreal, de Millonarios. Un auténtico portento físico cuyos comportamientos por fuera del terreno de juego han hecho que su club no se vuelva a contar con sus servicios y que vaya a salir gratis de la entidad. Se habla incluso por estas fechas del interés de Barcelona en quedarse con su hoja de vida después de que ya lo intentasen en un pasado no muy lejano desde Atlético de Madrid.

Pero Colombia tiene más y España es el primero en saberlo. El central de también 20 años, Yeimar Mosquera, llega a Chile desde Aston Villa tras un ascenso a las categorías menores de los villanos y donde incluso ya disputó un amistoso con el plantel profesional de Unai Emery semanas atrás frente al Walsall. Otro portento físico que incluso ya conoce el fútbol español de primera mano tras su cesión al Real Unión en el segundo semestre del año 2024.

Si pasamos al medio campo, es imposible olvidarnos de la figura de Jordan Barrera. Canterano del Junior de Barranquilla y actual figura de un Botafogo que busca volver a consolidar un proyecto que pueda soñar con su segunda edición de la Copa Libertadores será vital en el choque. Hablamos de un volante cargado de categoría y con una pegada que puede ser vital en territorio chileno cuando la pelota empiece a rodar desde este sábado frente a España. Es otra de las hojas de vida ya en carpeta de clubes Europa y que puede más pronto que tarde, de él salto al viejo continente.

Por último pero no menos importante aparece la figura de otro volante ofensivo. Óscar Perea, propiedad del AVS de Portugal, ha sido una de las últimas incorporaciones realizadas por Chelsea y Blue Corp en Racing Club de Estrasburgo de Francia. Con apenas 19 años en sus piernas, portales como de The Guardian le han elegido como uno de los jugadores más prometedores en el año 2022. Viene de firmar grandes actuaciones en los primeros cuatro partidos del sábado y salvo giro de 180°, se espera que sea titular frente a España dentro de algunas jornadas. Si miramos al combinado ibérico e invertimos la trama, por supuesto debemos tener en cuenta el nombre de figuras como Fran González, Jesús Fortea y Thiago Pitarch de Real Madrid. Surgen igualmente figuras como Pablo García o Iker Bravo en cuanto a uno de los equipos europeos que restan en el certamen.

Colombia busca su mejor actuación en un Mundial

No es ni mucho menos la primera vez que la selección cafetera se planta en los cuartos de final de un Mundial de la categoría Sub 20. Ya lo hizo en las ediciones de tanto 2005 como 2011 y 2023. Nunca pudo superar dice cantidad de encuentros en un torneo donde con su camiseta han brillado figuras de la talla de Falcao, Juan Fernando Quintero o incluso James Rodríguez.

Mientras Colombia y España se baten, el Mundial Sub 20 buscará el resto de sus semifinalistas. México y Argentina disputarán los otro de los choques de cuartos mientras Noruega y Francia lo hacen el próximo lunes 13 de octubre. Resta únicamente por definirse el choque que saldrá de los vencedores de los duelos entre Italia y Estados Unidos, así como de Marruecos ante Corea del Sur. En caso de derrotar a los ibéricos, la tricolor viviría su mejor edición de un torneo de esta categoría de FIFA.

