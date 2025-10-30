El primer mensaje de Cristiano Ronaldo a Al Nassr después de ser eliminado por Karim Benzema de la Copa del Rey

Al-Nassr cayó con Al-Ittihad de Karim Benzema por una Copa del Rey de Arabia Saudita que confirma la maldición de Cristiano Ronaldo desde su llegada a Oriente Medio. El delantero portugués continúa con su sequía de títulos a nivel de clubes y que desde el año 2021 han marcado su actividad en el día a día. Tras caer eliminado ante quien fuese su principal socio en Real Madrid, dejó este contundente mensaje en sus redes sociales pensando ya en lo que se viene.

“Nos mantenemos firmes, aprendemos y avanzamos juntos”. Fue el posteo que realizó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram y diferentes redes sociales tras una derrota por la Copa del Rey de Arabia Saudita inesperada en todos los sentidos. Mucho más cuando tenemos en cuenta el gran inicio de temporada de su equipo y donde se habían ganado hasta el momento los 6 encuentros del campeonato nacional. Al-Nassr marcha líder por primera vez en varios años y sueña con darle el primer título oficial al ex delantero del Real Madrid o Manchester United desde que este desembarcase al final del año 2022 por Oriente Medio.

Después de renovar su contrato en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo piensa únicamente en acrecentar sus vitrinas. Unas que como último título colectivo a nivel de clubes tienen en la Copa Italia del año 2021 de la mano de Juventus. Ni en Manchester United ni tampoco por Arabia Saudita se ha podido hasta la fecha acrecentar una serie de registros colectivos que ya suponen su peor racha como futbolista profesional en cuanto a la consecución de grandes copas se refiere. Hay que poner la cabeza ya en el próximo fin de semana e igualmente los títulos que le quedan por luchar a una plantilla cargada de talento y estrellas de todo tipo.

Hasta la fecha Cristiano Ronaldo acumula un total de 7 goles en 9 partidos oficiales con su Al-Nassr. Todo esto mientras llegar al gol número 1000 en su carrera a nivel oficial se acerca lentamente. Su primer mensaje tras la eliminación frente a Karim Benzema habla de recomponer fuerzas, de unir caminos y de igualmente ni mucho menos rendirse ante la adversidad que ya supone haber perdido 13 títulos desde su fichaje por el equipo de la ciudad de Riad. Este fin de semana ya habrá revancha.

Hasta la fecha Cristiano Ronaldo únicamente ha podido ganar para el equipo la Copa de Campeones de Arabia del año 2023. Un torneo todavía no reconocido oficialmente por FIFA y que de momento supone su única gran alegría a nivel colectivo tras oficializarse su llegada al Al-Nassr. CR7 pide pasar página lo antes posible y por encima de todo, poner la cabeza únicamente en los encuentros que aparecen en el horizonte. La Champions League 2 de Asía, el próximo 26 de noviembre frente al Istikol será el próximo desafío.

Cristiano Ronaldo afirma que su final se encuentra cerca

Su renovación de contrato en Arabia Saudita se entiende como el último gran contrato que tendrá como futbolista profesional. Cristiano Ronaldo piensa en el final de una temporada marcada por la llegada de una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA. También por el reto de los 1000 goles pero por encima de todo por el hecho de disfrutar del final de un camino que el propio CR7 entiende que cada vez se encuentra más cerca de la meta.

“Quiero seguir jugando durante unos años, no muchos, tengo que ser honesto…Quiero agradecer a todos mis compañeros, por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven también. Para mí, es un privilegio estar con ustedes. La gente, especialmente mi familia, dice: ‘Es hora de que te detengas. Has hecho todo. ¿Por qué quieres marcar mil goles?’ Pero yo no lo creo. Creo que todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y al equipo nacional, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me iré sintiéndome realizado, porque di todo de mí. Sé que no tengo muchos años más, pero trato de disfrutar al máximo los pocos que tengo“, suponían sus reflexiones a lo largo de las últimas semanas y tras oficializarse su nuevo contrato con el equipo de la ciudad de Riad.

