Sigue la maldición de Cristiano Ronaldo: los 13 títulos que se le han escapado en Arabia Saudita

Al-Ittihad avanza en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Derrotaron por 2-1 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con un gol de Karim Benzema al 115 que mantiene más que viva la maldición del delantero portugués por Riad. Son ya 13 los títulos que se le han escapado al máximo anotador en la historia de este deporte desde que se oficializase su llegada a Oriente Medio. Desde 2021 empezó una racha sin precedentes en su carrera.

Hasta la fecha Cristiano Ronaldo ya ha perdido tres ediciones de la Saudí Pro League. Igualmente hasta cuatro Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. También cuatro ediciones de la Supercopa e igualmente dos ediciones de la Champions Asiática se encuentran en un palmarés negativo que nos hace tener que devolvernos hasta el año 2021 para encontrar su último gran título a nivel de clubes. Algo pasa en Al-Nassr a pesar de toda la inversión alrededor del portugués.

Una Copa Italia en el año 2021 es el último gran título de Cristiano Ronaldo a nivel de clubes y de manera oficial. Ocurrió en sus últimos coletazos por el fútbol italiano y antes de unirse a un Manchester United con el cual tampoco podría levantar títulos en el plano colectivo. Si bien con la selección de Portugal la historia ha sido diferente por la Nations League, sigue llamando la atención de manera más que importante la incapacidad del futbolista de reinar en Oriente medio pese a toda la inversión alrededor de su figura.

Bento, Iñigo Martínez, Brozovic, Angelo, Kingsley Coman, Sadio Mané o Joao Félix son solo algunos de los nombres que han llegado al proyecto de la ciudad de Riad para intentar convertir al equipo de Cristiano Ronaldo en una auténtica potencia del certamen. La inversión en caras nuevas desde la llegada del portugués a finales del año 2022 supera los 350 millones de euros. Apenas algunos subcampeonatos se encuentran en el camino de una trayectoria ni mucho menos esperada y donde únicamente se ha podido ganar la Copa de Campeones de Arabia del año 2023. Un título de carácter no oficial que todavía genera debates en FIFA alrededor de su futuro.

Más llamativas es esta historia cuando vemos los registros de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr. No solo ha mantenido un promedio de efectividad frente a portería absolutamente extraordinario para su edad. Se encuentra únicamente a 50 goles de llegar a los 1000 de manera profesional y es el primer futbolista en toda la historia de este deporte en sumar un centenar de gritos sagrados con un total de cuatro camisetas distintas en el panorama de clubes. Sigue la maldición de CR7 en un territorio árabe donde de momento no se le pueden ver levantar copas oficiales.

Cristiano Ronaldo buscará revancha en Liga

Es donde hasta la fecha se ha visto la mejor cara del equipo que comanda el portugués. Al-Nassr cómo anda la punta del certamen con un total de 18 puntos sobre 18 posibles y un pleno de victorias que junto con 21 goles a favor y apenas 2 en contra, muestra la mejor cara del equipo de Riad. Queda mucho para que se defina el título, pero es la principal puerta a competencias internacionales e igualmente la vía para intentar transmitirle algo de tranquilidad a una afición que ni mucho menos ha podido celebrar de la mano del ex delantero del Real Madrid o Manchester United como seguramente lo quisiera.

Tras la derrota frente a Karim Benzema habrá pensar nuevamente en la Liga Saudí. Se viene el compromiso frente a Al-Fayha el próximo 1 de noviembre con el objetivo de mantener el pleno de victorias e igualmente para empezar a dejar atrás una eliminación en la Copa Del Rey que ni mucho menos era esperado con el inicio espectacular del equipo. De momento y hasta nuevo aviso se mantiene la maldición de Cristiano Ronaldo por Oriente Medio.

