“Hizo todo mal”: Colombia perdió contra Argentina en el Mundial Sub-20 y los hinchas señalaron un culpable

Este miércoles 15 de octubre el fútbol colombiano recibió otro duro golpe en el Mundial Sub-20, como hace varios años cuando España eliminó a la Selección “Cafetera”. En esta ocasión la caída fue contra Argentina, pero en redes sociales los hinchas señalaron al culpable.

En redes sociales, la mayoría de aficionados tenía un culpable marcado, el DT César Torres. El entrenador fue apuntado por la lentitud en los cambios y dejar que Argentina domine a Colombia, cuando el equipo estaba más cansado. Muchos lo responsabilizan de esta derrota.

“César Torres hizo todo mal hoy, Emilio fue al mundial por apellido que pelado tan malo”. “Y vas a mandar al central faltando 2 minutos, no puedo creer que César Torres sea técnico de futbol“. “Cesar Torres esperó a recibir un gol para darse cuenta que necesitaba cambiar en la zona de volantes. El arte de hacer cambios cuando ya pa qué“, fueron algunos comentarios.

Con esta derrota, Colombia nuevamente se vuelve a quedar a puertas de un título internacional. Ahora el equipo Sub-20 tendrá que jugar en el partido por el tercer puesto cuando enfrente a Francia el próximo fin de semana. La final será Marruecos contra Argentina.

Para Colombia jugar por el tercer puesto supone un duro golpe, puesto que, el equipo nacional contaba con uno de los mejores equipos de los últimos años y la chance de llegar a la final estaba muy latente, después de eliminar a España en los cuartos de final. Ahora tocará esperar a la próxima cita mundialista.

¿Cuándo y dónde se juega el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20?

El encuentro por el tercer puesto se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, un día antes de la gran final y en el mismo escenario, el Estadio Nacional de Santiago. El mismo comenzará a las 16, hora local.

